Primele declarații ale lui Ștefan Manolache despre despărțirea de Eva Zaharescu și noua iubită: “Nu ea m-a părăsit”

Ștefan Manolache, bărbatul care a înșirat o mulțime de vedete în ”istoricul” personal de relații, deși extrem de discret când vine vorba de aparițiile sale publice și în relația cu presa, a vorbit, pe șleau, despre cuplul pe care îl formează cu frumoasa Andreea de la Puterea Dragostei, dezvăluind, totodată, și motivele pentru care s-a despărțit de Eva Zaharescu, fiica prezentatoarei TV Andreea Berecleanu.

Ștefan Manolache, nemulțumit de Eva Zaharescu și comportamentul ei

Sincer din cale afară, dar, totodată, dovedind că nu îi poartă ranchiună frumoasei Eva Zaharescu, Ștefan Manolache a explicat ce l-a făcut să se despartă de fiica Andreei Berecleanu.

”Eva Zaharescu este o tânără care nu a fost pe aceeași lungime de undă cu mine. Ne-am despărțit, să spunem, din cauza nepotrivirii de caracter. Ceea ce vă pot spune cu siguranță este însă că ea nu a fost cea care m-a părăsit, restul poate fi înțeles. Eva este, fizic, o persoană deosebită… Am avut și eu vârsta ei, am trecut și eu prin anumite experiențe, dar nu am putut rezona cu ea”, a spus, pentru FANATIK, Ștefan Manolache, refuzând însă să dea alte detalii cu privire la problemele din relația lui de cuplu cu fiica Andreei Berecleanu.

Ștefan Manolache ne-a dezvăluit că infidelitatea lui nu a fost o cauză a relației deteriorate cu Eva Zaharescu, povestea de dragoste cu Andreea, blondina care, printre altele, s-a făcut remarcată la Puterea Dragostei începând, în fapt, după despărțirea de fiica Andreei Berecleanu.

Ștefan Manolache, impresionat de blondina Andreea

În altă ordine de idei, Ștefan Manolache a vorbit despre relația pe care și-a asumat-o cu Andreea, o tânără care a apărut în emisiunea Puterea Dragostei, dar care are aspirații serioase în ceea ce privește o carieră artistică.

”Eram certat cu Eva Zaharescu când am văzut-o prima oară pe Andreea. Se cazase chiar la hotelul familiei mele din Iași, avea un eveniment, cânta. Am văzut-o la hotel, mi-a plăcut, m-am interesat puțin de ea, am aflat cine este și i-am scris pe Instagram. Apoi i-am cerut numărul de telefon și am vorbit, din nou”, povestește Ștefan Manolache.

Dar, chiar dacă, deja, ”punțile” erau construite, fiica prezentatoarei tv Andreea Berecleanu.

”M-am împăcat cu Eva, dar lucrurile nu au mai ținut mult și m-am despărțit din motivele pe care le-am spus. În schimb, am reînceput să vorbesc cu Andreea și ne-am întâlnit la Saga Festival, iar acolo s-a aflat că suntem împreună”, spune, pentru FANATIK, Ștefan Manolache.

De atunci, ne-a mărturisit bărbatul, lucrurile au devenit foarte simple, cu atât mai mult cu cât Andreea a reușit să îl impresioneze cu felul ei de a fi. ”Îmi place foarte mult de ea. Este cu totul și cu totul diferită de felul în care a fost percepută după acea emisiune. Este o femeie de o bunătate fără seamăn, chiar mi-aș dori să se înrăiască puțin, chiar lucrez la asta (râde, n red.), pentru că întotdeauna îi pune pe alții pe primul loc, ea se sacrifică”, ne-a mai spus Ștefan Manolache.

Ștefan și iubita lui, escapadă la Londra! Îi va cunoaște părinții

Cum relația pare să meargă cât se poate de bine, așa cum ne-a precizat și cei doi au început să își facă planuri de viitor împreună. ”Andreea este mai matură decât credeam, iar asta mi-a plăcut. Da, avem niște planuri împreună, vom merge la Londra, acolo unde sunt părinții ei”, ne-a dezvăluit bărbatul care s-a iubit cu vedete cu greutate de prin showbiz-ul românesc.

”Mi-a plăcut la el că este foarte asumat și foarte direct. Dar relația dintre noi a venit oarecum natural, de la sine”, explică Andreea. Ba chiar, recunoaște ea, deja se poate vorbi despre sentimente între ei. ”Da, am vorbit despre sentimente. Iar eu nu prea fac declarații de acest gen, prefer să arăt ce înseamnă persoana de lângă mine, pentru mine. Iar cu Ștefan am o relație în adevăratul sens al cuvântului”,a mai spus Andreea, în exclusivitate pentru FANATIK.

În altă ordine de idei, ne-a mărturisit Andreea, faptul că a devenit cunoscută după emisiunea Puterea Dragostei, acolo unde a fost concurentă și s-a iubit cu Cristian Marinescu, nu o definește deloc.

”Cu Cristian Marinescu nu a fost o relație în adevăratul sens al cuvântului. Adică, inițial, am crezut în așa ceva, dar, apoi, mi-am dat seama că acea emisiune și cei de acolo nu erau, deloc, pe aceeași lungime de undă cu mine. De aceea am și cerut să fiu descalificată, să plec de acolo. Nu neg că m-a ajutat, ca vizibilitate, acea emisiune, dar aș prefera să se știe despre mine că vreau să fiu actriță, că și cânt, că sunt studentă în anul 4 la Politehnică”, a mai spus, pentru FANATIK, Andreea, actuala iubită a lui Ștefan Manolache.