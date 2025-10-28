Primele declarații ale Mădălinei, tânăra dată dispărută de propriul tată. Fata rupe tăcerea: ”E un alcoolic, nu știe să spună adevărul”

ADVERTISEMENT

După două luni și jumătate de la dispariția sa, Mădălina M. rupe tăcerea. Tatăl face și el primele declarații, în timp ce Mădălina explică, pentru FANATIK, care este, de fapt, cauza reală a plecării ei din casa părintească.

Ce susține că a aflat tatăl Mădălinei după ce a reușit să vorbească cu fiica dispărută

După publicarea materialului FANATIK despre dispariția internațională a Mădălinei, tânăra dată în urmărire de familie, tatăl fetei a transmis un mesaj sursei noastre din satul Peretu pentru a face câteva precizări.

Bărbatul a explicat că, în urma sesizării depuse de el la poliție, a reușit în sfârșit să ia legătura cu fiica sa, despre care spune că până acum nu știa unde se află exact.

Potrivit tatălui, Mădălina ar fi fost inf . Tânăra i-ar fi cerut bani, iar în timpul discuțiilor cu familia, actualul ei partener ar fi avut un comportament agresiv.

Tot el a precizat că bărbatul cu care ar locui Mădălina ar fi de etnie romă și ar fi urmărit de autorități. În final, tatăl tinerei spune: „Nimeni nu știe ce e în sufletul meu. Eu îmi aduc fata acasă”.

De ce a plecat tânăra de acasă și ce spune despre declarațiile părintelui ei

Mădălina M., tânăra dată în urmărire generală de către autorități, ne-a contactat pentru a clarifica motivele pentru care a plecat de acasă. În același timp, ea a dorit să răspundă declarațiilor făcute de tatăl ei sursei FANATIK, după ce i-au fost prezentate afirmațiile acestuia.

Tânăra susține că informațiile transmise de părinte nu reflectă realitatea și că întreaga situație este mult mai complexă decât a fost prezentată. În primele sale declarații, Mădălina a explicat că a plecat la prietenul ei din cauza comportamentului tatălui, subliniind că nu au existat alte rațiuni care să o determine să ia această decizie.

„Eu am plecat la prietenul meu din cauza tatălui, nu din alte motive.”Tatăl meu” este un alcoolic care nu știe nici să vorbească, nici să se exprime și cel mai rău, să spună adevărul!”, sunt confesiunile exclusive făcute, pentru FANATIK, de Mădălina M., tânăra dispărută de două luni și jumătate.

Cine i-a fost alături Mădălinei când a împlinit 18 ani

În ziua publicării primului nostru material, . Tânăra și-a sărbătorit ziua alături de persoanele apropiate care îi sunt acum aproape, iar imaginile postate în mediul online vorbesc de la sine despre atmosfera evenimentului.

@RonyJoseph ❤️‍🩹

Mai mult, într-un video făcut public pe TikTok, Mădălina a transmis și un mesaj plin de emoție: „Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot! Te iubesc!”. Să fie oare un semn că, în ciuda situației complicate în care se află, tânăra încearcă să rămână recunoscătoare pentru oamenii din jurul ei și pentru momentele frumoase pe care le trăiește?

Îți mulțumesc DOAMNE pentru tot!🙏🏻🤍 Te iubesc 🙏🏻🤍

Care este adevărul din spatele dispariției tinerei?

Mădălina M., tânăra de 18 ani din Teleorman, dată dispărută după două luni și jumătate de când nu a mai călcat pe acasă, a atras atenția autorităților și a presei după ce familia a raportat dispariția ei. Fata a plecat de acasă la începutul lunii septembrie, când era încă minoră, iar poliția a emis o alertă națională pe 21 octombrie 2025. Până recent, familia și autoritățile nu au avut vești despre ea.

Potrivit lui Mădălin A., un localnic din comuna Peretu, Mădălina ar fi plecat din cauza comportamentului abuziv al tatălui său, care îi lua banii câștigați și consuma alcool. Tânăra a ajuns să locuiască cu prietenul său, Rony B., care a confirmat pentru FANATIK că aceasta a fugit pentru a scăpa dintr-un mediu dificil. În ciuda zvonurilor și comentariilor negative care circulă online, Rony subliniază că situația este mult mai complexă decât pare la prima vedere.