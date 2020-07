Primele declarații ale mamei copilului ucis de tatăl lui în Cluj. Ce i-a spus criminalul la telefon femeii înainte să-l omoare

Mama copilului de 8 ani ucis de tatăl său în județul Cluj, în urmă cu câteva zile, a făcut primele declarații privitoare la această dramă de nedescris.

Bărbatul care și-a înjunghiat cu sânge rece copilul a fost reținut 24 de ore și este în continuare pe patul de spital după ce a încercat să își ia viața în urma gestului extrem.

Rămasă fără băiețelul său, mama îndurerată a făcut primele declarații despre această tragedie și spune că nu l-a crezut capabil pe fostul său partener de viață de un asemenea comportament macabru.

Mama copilului ucis de tatăl lui în Cluj face primele declarații. Ce i-a spus criminalul la telefon femeii

Mama lui Takacs Gyorgy povestește că a vorbit cu soțul la telefon exact în ziua crimei. A simțit că va face un gest necugetat și a alertat autoritățile. După ce a aflat de decesul fiului său, femeia spune că este șocată de faptul că bărbatul a călătorit trei zile în mașină cu trupul băiatului ucis.

”Sâmbătă, în 25 iulie, după ce a urlat la telefon la 20.18 cum că am întârziat mi-a spus că e prea târziu. În secunda 2 am sunat la 112. Asta am crezut atunci. Deja am simțit că copilul nu mai e în viață și eram ferm convinsă că și-a luat și el viața.

Am avut speranța, când cineva l-a văzut pe el și a văzut și mașina, eram ușurată și eram bucuroasă, mă gândeam că dacă el era în viață, și copilul e în viață. Nu îl credeam că i-a putut face rău.

Sunt șocată că trei zile a stat cu copilul mort în mașină și el a încercat să își taie venele când poliția era pe urmele lui. Polițiștii toți au fost alături de mine și au încercat să facă tot posibilul să mă ajute”, a povestit femeia pentru ziarulclujean.ro.

Detalii cutremurătoare legate de crima din Cluj

După rezultatele necropsiei, medicii legiști au descoperit că Takacs Gyorgy era decedat de mai bine de 48 de ore în momentul în care a fost găsit de forțele de ordine în mașina părintelui său.

Tatăl copilului găsit mort la 3 zile după ce a fost dat dispărut este internat la UPU Cluj-Napoca după o tentativă de suicid la care a recurs când a fost prins de polițiști.

Takacs Gyorgy, un băiat de opt ani care a plecat în vacanță în Ungaria cu tatăl lui, a fost dat dispărut de mama lui, după ce nu a mai dat de el timp de trei zile. Femeia s-a alarmat în momentul în care a primit de la fostul ei soț un mesaj în care îi spunea că nu își va mai vedea fiul niciodată.

Din păcate, marți, copilul care a fost dat dispărut de acasă pe data de 25 iulie şi era căutat de Poliţie, a fost găsit mort într-un sat din zona oraşului Turda.