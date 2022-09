Primele declarații ale observatorului de la Craiova – Rapid, meciul terminat cu „scandalul Săpunaru”. „Eu nu am văzut nimic!” Exclusiv

, scor 1-0, nu s-au potolit nici după trei zile, iar părţile implicate îşi aşteaptă pedepsele în şedinţa Comisiei de Disciplină, care va avea loc miercuri, 14 septembrie.

Primele declarații ale observatorului de la Craiova – Rapid, meciul terminat cu „scandalul Săpunaru”

Observatorul meciului FC U Craiova – Rapid a fost Marcel Vasile. Oficialul a oferit pentru FANATIK primele declaraţii după scandalul monstru de la finalul confruntării, în care principalul protagonist a fost Cristian Săpunaru:

ADVERTISEMENT

“Am notat în raport incidentele din minutul 85 când fanii au început să arunce cu scaune în forţele de ordine. Apoi, la finalul meciului, cele două formaţii au fost fiecare să salute galeria.

“Eu nu am fost martor. Nu am văzut nimic, ştiu doar ceea ce mi s-a relatat”

S-a stat destul de mult acolo, iar în ceea ce priveşte incidentele de pe tunelul care duce la vestiare, eu nu am fost martor. Nu am văzut nimic, ştiu doar ceea ce mi s-a relatat. Astfel că, în raport nu am putut să scriu nimic.

ADVERTISEMENT

La Comisie se va judeca pe baza imaginilor video de acolo. Observatorul nu poate să vadă tot, mai ales că activitatea noastră se petrece majoritar pe terenul de joc”, a spus Marcel Vasile pentru FANATIK.

Cristi Săpunaru, protagonist în scandalul de la vestiare: “Poate să aibă un cuțit în mână și mi-l bagă în piept. Cine plătește pentru asta?”

După meci, în drumul spre vestiare, a dat peste mai mulţi apropiaţi ai lui Adrian Mititelu, inclusiv un bodyguard. Aceştia nu aveau ecuson şi nu ar fi avut ce să caute în acea zonă. Între cele două părţi s-au aruncat cuvinte grele şi s-a format un meleu.

ADVERTISEMENT

Săpunaru l-a prins de gât pe bodyguard, în timp ce un alt individ l-a lovit pe fundaşul Rapidului cu piciorul. S-a iscat un scandal imens, mai ales că au apărut şi filmări cu incidentele de la vestiare:

“A aruncat cu apă pe noi, a aruncat cu sticle pe noi, a aruncat cu țigări pe noi. Eu de aia m-am enervat. Nu am avut nicio treabă cu jucătorii sau cu oficialii Craiovei, așa cum spune domnul Mititelu. M-am întors pe teren, că am vrut să mă cert cu el.

ADVERTISEMENT

Când m-am întors pe teren, a apărut o persoană care nu știu cine este, fără ecuson. Acum, sincer, poate să aibă un cuțit în mână și mi-l bagă în piept. Cine plătește pentru asta? Plânge familia acasă. Cine plătește? Că noi sunt vandali, suntem noi nebuni”, a spus Săpunaru la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

Vasile, observator şi la meciul Dinamo – Viitorul, în care Patrick Ekeng şi-a pierdut viaţa!

Marcel Vasile a fost observator şi la un alt meci de tristă amintire pentru fotbalul românesc: Dinamo – Viitorul, pe 6 mai 2016, cel în care Patrick Ekeng s-a prăbuşit pe teren. Fotbalistul şi-a pierdut viaţa imediat după ce a ajuns la spital.

Atunci, în raport, observatorul a scris că ambulanţa a fost dotată corespunzător, dar cu toate acestea, fotbalistul nu a putut fi salvat, iar inima lui Patrick Ekeng a încetat să bată în momentul în care ambulanţa a ajuns în faţa spitalului:

“În ambulanţă i s-a aplicat masca de oxigen, a fost monitorizat pe monitorul de la defibrilator, eu vă pot spune doar ce mi-au comunicat. Mi-au spus că avea puls, chiar dacă pulsul era perceptibil foarte greu. În momentul în care ambulanţa a ajuns în faţa spitalului a facut stop”, a spus Vasile la vremea respectivă, conform Digi 24.