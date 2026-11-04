Sport

Primele declarații ale portarului implicat în accidentarea fatală a lui Jesus de Miguel: „Voi înfrunta tot!”

Mihai Dragomir
04.11.2026 | 20:55
Primele declaratii ale portarului implicat in accidentarea fatala a lui Jesus de Miguel Voi infrunta tot
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Jesus Owono a reacționat după ce Jesus de Miguel, jucătorul pe care l-a lovit grav, a murit. Foto: Colaj FANATIK.
Lumea fotbalului este în stare de șoc după tragicul deces al atacantului Jesus de Miguel, survenit în urma unei accidentări teribile suferite în partida din LaLiga 2 dintre Tenerife și Andorra. Jesus Owono, portarul care l-a lovit grav, a reacționat.
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Jesus de Miguel, fotbalistul lui Tenerife, a murit după ce a suferit un stop cardiorespirator pe gazon în prelungirile meciului cu FC Andorra, după o ciocnire extrem de dură cu portarul advers Jesus Owono. Cel din urmă fotbalist a reacționat în premieră după trecerea în neființă a celui pe care l-a lovit extrem de dur și căruia i-a provocat decesul ulterior.

Reacția lui Jesus Owono după decesul lui Jesus de Miguel

Portarul celor de la Andorra, Jesus Owono, cel direct implicat în faza nefericită de pe teren, a rupt tăcerea și a transmis primul său mesaj public prin intermediul clubului. Vizibil devastat de cele întâmplate, jucătorul a vorbit despre durerea imensă prin care trece. Owono a recunoscut că traversează cea mai neagră perioadă a vieții sale și a dorit să le transmită un gând de alinare celor apropiați jucătorului decedat, care a lasă în urmă o fetiță de doar un an: „Acestea sunt cele mai grele zile din viața mea. Îmi este greu să găsesc cuvintele și îmi este foarte dificil să înțeleg tot ce s-a întâmplat. Simt o durere imensă pentru pierderea lui Jesus. Mă gândesc la el, la familia lui și la toți cei care l-au iubit.”

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Deși este conștient că este ținta multor reacții dure, dar și că va primi în cele din urmă o sentință finală din partea autorităților privind incidentul din timpul meciului, portarul a subliniat că prioritatea sa este doar tragedia pe care a provocat-o: „Știu că vor exista multe chestiuni de abordat și voi înfrunta tot ce va urma cu tot respectul. Dar, sincer, acum nu mă pot gândi la nimic altceva decât la Jesus și la durerea prin care trecem. Odihnește-te în pace, Jesus.”

Cum s-a produs coliziunea fatală

Tragicul episod s-a petrecut fix în ultimele minute ale partidei. În prelungiri, scorul dintre Tenerife și Andorra era 2-2. Intrat pe parcursul partidei, atacantul Jesus de Miguel, în vârstă de 30 de ani, plecase în urmărirea balonului expediat peste apărarea adversă. Cu ochii doar la balon, el nu a apucat să vadă că portarul Jesus Owono ieșise mult din suprafața sa și gonea către interceptarea mingii. Goalkeeperul l-a lovit violent cu genunchiul în piept pe atacantul lui Tenerife, care, în urma impactului, s-a ghemuit de durere și a intrat după câteva secunde în stop cardiorespirator.

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 Jesus Owono riscă ani grei de închisoare

Publicația GOAL a scris despre ce riscă acum Jesus Owono. Conform codului penal spaniol, orice persoană care provoacă un deces din culpă gravă este pedepsit cu închisoare de la unu la patru ani. În cazul în care judecătorii vor decide că intervenția portarului nu a fost una de o brutalitate ieșită din comun, poate primi amendă penală sau închisoare între 4 și 18 luni. Autoritățile trebuie să stabilească mai întâi, în urma analizei reluărilor cu faza amintită mai sus, dacă ciocnirea dintre cei doi jucători a dus în cele din urmă la moartea atacantului.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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