Primele declarații ale Roxanei Nemeș de la Survivor după operație. A învins o boală foarte periculoasă

Roxana Nemeș a învins o boală extrem de periculoasă. Fosta Faimoasă de la Survivor a fost criticată de mulți pentru evoluția pe care a avut-o în timpul emisiunii, dar puțini știau prin ce trece aceasta.

Artista a decis să se opereze pentru a scăpa de durerile provocate de endometrioză și spune că totul a decurs foarte bine.

Primele declarații ale Roxanei Nemeș de la Survivor după operație

după ce a decis să se opereze de endometrioză. Cântăreața spune că totul a decurs foarte bine, iar acum și-ar dori foarte tare să devină și mămică.

“Am început să am dureri din ce în ce mai mari și am vorbit cu diverse prietene, am aflat că multe ori au avut, ori au deja.

Este cancerul care nu te omoară, dar ai niște dureri groaznice. M-am trezit și am zis, Doamne, am 32 de ani, de ce să stau să mă chinui? Sunt ca niște chisturi, am aflat anul trecut când deja aveam dureri groaznice.

Mi-a zis doctorul care m-a și operat, dar eu nu am vrut să cred că eu am așa ceva”, a declarat Roxana Nemeș

Endometrioză este o afecțiune cu frecvență mare la femeile tinere. De asemenea este una dintre principalele cauze de infertilitate feminină.

“Mulțumesc lui Dumnezeu că m-am trezit și m-am operat, acum sunt bine, nu mai am dureri, dar trebuie să urmez un tratament câteva luni. Eram neom, a fost groaznic. Am zis stop, nu e ok, de ce stau așa în loc să mă bucur de viață?”, a mai spus Roxana.

Roxana Nemeș a avut probleme la Survivor România

Roxana Nemeș a recunoscut că a avut dureri și și a primit medicamente. După câteva săptămâni durerile au dispărut și ea a crezut că totul este bine. Doar că nu era deloc așa. În final cântăreața a fost eliminată în urmă cu patru luni. Medicii nu au lăsat-o să intre pe teren o săptămână, apoi au decis că nu poate continua. La acel moment a renunțat pentru că avea probleme la bilă.