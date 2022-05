Primele declarații ale soției lui Valentin Uritescu după ce actorul a fost internat. Valeria Uritescu: “Trebuia să merg la el azi”. Exclusiv

Valeria Uritescu, soția actorului Valentin Uritescu, bolnav de Parkinson de la vârsta de 33 ani, mărturisește că acesta este internat într-un centru de îngrijire modern, care arată ca un hotel, de mai multă vreme. În urmă cu câteva ore, însă, actorului i s-a făcut rău și a fost internat într-un spital privat.

Valeria Uritescu trebuia să-l viziteze astăzi, 11 mai, pe actor, însă a fost contactată și anunțată că acesta a fost internat pentru investigații medicale.

Soția lui Valentin Uritescu face dezvăluiri despre starea de sănătate a actorului: “Nu e pe moarte”

Soția lui Valentin Uritescu a dezvăluit, pentru FANATIK, Valeria Uritescu ne-a mărturisit că actorul, în vârstă de 80 de ani, a fost internat de urgență într-un spital privat, după ce s-a simțit rău, din cauza problemelor pe care le are cu tensiunea.

”Aștept și eu vești. A fost dus la un spital particular. Este internat pentru investigații. Este un actor pe care l-a cunoscut lumea… . Ce să vă spun mai mult? Locuiește într-un centru de îngrijire privat iar azi, după i s-a întâmplat acest necaz, ceva cu tensiunea, l-au internat să i se facă investigații, nu pentru altceva.

Nu este pe moarte. Ar suferi foarte mult să afle că a apărut altceva în presă. Este bolnav de ani de zile. Are o vârstă, cumva este în firescul lucrurilor… Am vrut să merg la el în vizită azi, dar am primit telefon și aștept să văd ce spun medicii după aceste investigații. El nu mai filmează de ani de zile, nu mai joacă teatru… Oamenii cumva exagerează. Sigur că și eu sunt foarte îngrijorată…”, a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, soția lui Valentin Uritescu, Valeria Uritescu.

De doi ani, actorul stă într-un cămin de îngrijire

locuiește într-un cămin modern de îngrijire, de mai bine de doi ani de zile, complex în care are parte de tratament și de atenția de care are nevoie.

”De doi ani de zile stă aici, poate mai mult. Arată foarte bine. E mai bine ca la hotel. Acolo l-am trimis, pentru că merită să stea într-un loc bun, unde este îngrijit! Și azi, pentru că s-a simțit rău, a fost transportat la un spital privat pentru investigații, așa cum v-am spus deja. Nu m-am mai dus în vizită la el, aștept vești. Asta e tot!”, a mai declarat Valeria Uritescu.

Boala l-a adus în prag de sinucidere

Cu ani în urmă, Valentin Uritescu mărturisea că, atunci când a aflat că suferă de Parkinson, a fost la un pas de sinucidere. Totuși, credința în Dumnezeu l-a ajutat să treacă peste depresie.

“Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. ‘Ai Sindrom Extrapiramidal!’. Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă. Am stat 10 zile internat şi medicul mi-a spus: ‘Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!’.

Luam un medicament care are nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el. M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am plâns. Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: ‘Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine!’. Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani!”, a dezvăluit actorul Valentin Uritescu, în urmă cu ceva timp, pentru

S-au căsătorit datorită unui cuțit

Valentin Uritescu a dezvăluit cu ceva timp în urmă, pentru The ONE, cum a decis să se însoare cu actuala lui soție, Valeria Uritescu. Actorul a povestit că a vrut cumva să lase acest lucru în voia destinului și a aruncat cu un cuţit în uşă. Acesta și-a spus înainte că, dacă se va înfige cuțitul, ei se vor căsători, dacă nu, nu. Cuțitul s-a înfipt, iar nunta a avut loc la scurt timp de la acest gest al actorului.

“La mine în viață aşa a fost. M-am lăsat în voia destinului”, a declarat actorul.

În schimb, soția acestuia, Valeria Uritescu, a relatat cum a fost la început și cum l-a sprijinit pe acesta în cariera sa de actor.

“În căsnicia noastră, eu am cedat de cele mai multe ori, de fiecare dată când el mergea să joace în alt oraş, am lăsat totul şi l-am urmat. Ba mai mult decât atât, eu am fost cea care l-a îndemnat să meargă mai departe, să vrea mai mult şi am fost conştientă că la Bucureşti este locul lui şi că aici se poate remarca”, a declarat Valeria.

A înșelat-o de mai multe ori pe soția lui

Valeria Uritescu recunoaşte că a fost geloasă pe orice femeie care doar se uita la actor, însă nu și pe partenerele de scenă ale soţului său. Cu toate acestea, femeia a suportat infidelitățile soţului ei cu puternica convingere că doar pe ea o iubeşte.

Despre capitolul infidelități, actorul a vorbit deschis. “Au fost trei cutremure în viața noastră. Primul – o actriţă frumoasă, mai tânără cu 20 de ani decât mine. A doua şi a treia au apărut şi ele, dar de fiecare dată i-am spus soţiei mele. Mai mult decât atât, pe unele a vrut chiar să le cunoască”, susținea actorul.

Valeria n-a vrut să se despartă de actorul Valentin Uritescu, pe care l-a iubit cu tot sufletul, în ciuda infidelităților. “Nu trebuie să te cerţi sau să te desparti pentru orice fleac. Eu, cel puţin, am trecut cu vederea lucruri grave, pentru că l-am iubit pe Valentin şi poate că ăsta este de fapt secretul căsniciei noastre. Şi mai este ceva, niciodată nu ne plictisim împreună”, a mai spus aceasta.