Primele declarații ale vatmanului implicat în accidentul în care murit un angajat SPP. Mărturii dramatice: “Mama plânge întruna. Nu am avut nicio șansă să îl evit”

Ies la iveală detalii dramatice în cazul vatmanului implicat în din Capitală. Tragedia de joi, 19 septembrie, l-a marcat profund pe Cătălin Purendea, tânărul de 30 de ani care conducea tramvaiul.

Clipe dramatice pentru vatmanul implicat în accidentul în care murit un angajat SPP

Deși în urma testării cu aparatul Drugtest a reieșit că bărbatul s-ar fi aflat sub efectul substanțelor psihoactive, analizele au arătat că, de fapt, acesta nu consumase droguri. Vatmanul ar fi luat paracetamol, iar Drugtestul ar fi confundat medicamentul cu amfetamina.

Tânărul a mărturisit pentru că trece printr-o perioadă foarte grea, având în vedere tragedia care l-a marcat. Și familia acestuia este foarte afectată, iar mama sa plânge neîncetat.

„Nu am mai dormit de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Până aseară când mi-au ieşit şi mie rezultatele şi am scăpat… am scăpat de stresul aceasta, pentru că, vă daţi seama, eram în stres pentru mine şi pentru familia mea.

Mama, de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, plânge întruna, nu pot să o calmez. Sunt curat, nu sunt consumator. Ştiam că sunt curat, nu sunt consumator. Eu nu suport oamenii care consumă, nu suport drogurile, pentru că ştiu ce fac”, a declarat vatmanul, potrivit sursei citate.

„A murit un om… Vă dați seama că este greu”

Cătălin Purendea spune că făcut tot ce a putut pentru a evita impactul cu mașina în care se afla angajatul SPP. Însă, victima a schimbat brusc direcția de deplasare, iar accidentul a fost inevitabil.

Amintim că autoturismul angajatului SPP a fost prins între tramvai și un stâlp. Victima a fost scoasă de pompieri dintre fiarele contorsionate ale mașinii, iar medicii sosiți la fața locului au constatat că acesta era deja decedat.

În urma tragicului accident, Cătălin Purendea trece prin clipe copleșitoare. Vatmanul spune că va avea nevoie de terapie pentru a reuși să depășească acest moment din viața lui.

„În viaţa mea nu am crezut că se va întâmpla aşa ceva. Eu sunt şi un om mai sufletist. Şi pentru că a murit un om… Vă daţi seama că este greu”, a adăugat acesta.