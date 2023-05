Primele declarații de la nunta lui Smiley cu Gina Pistol! Cântărețul e copleștit: ”E superbă”

După ce s-au căsătorit, Gina Pistol și Smiley au vorbit puțin despre momentul unirii lor legale. Și nu au ascuns faptul că a venit după ani buni de dragoste, cei doi având împreună și o fiică, pe micuța Josephine.

Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit! Primele declarații ca soț și soție

, astăzi, 27 mai 2023, iar evenimentul a avut loc la Snagov. După ce și-au spus jurămintele, ei doi au decis să le împărtășească fanilor lor ceea ce simt, ca soț și soție. Declarațiile lor sunt mai mult decât romantice, amândoi fiind, vizibil, emoționați de moment.

”Să știți că eu, la început, am fost mai înaltă, dar nu am mai putut”, a spus, râzând, Gina Pistol, purtând în picioare niște pantofi fără toc. ”E superbă, așa am zis și eu”, a spus, emoționat, și Smiley.

”Am plâns la cununia religioasă, dar cred că vom mai plânge și în seara sera asta”, spune Gina Pistol. În același timp, Smiley recunoaște că nu și-ar dori să îi fie furată mireasă. ”Abia aștept să petrec. Mi-am dorit să fie fie o surpriză felul în care arată, așa cum mi-am dorit să fie să fie deosebit”, a mai precizat Smiley, explicând motivul pentru care a dormit, cu o noapte înainte, la hotel.

FANATIK SUPERLIGA

Cei doi vor dansa pe o melodie deosebită, poate cea mai frumoasă pentru o asemenea seară. ”Leonard Cohen, Dance Me Till The End Of Love, e melodia dansului”, spune Smiley.

Meniu fusion la nunta lui Smiley cu Gina Pistol

Smiley și Gina au, împreună, o fetiță, pe Josephine, pe care au botezat-o anul trecut. De altfel, la acel eveniment, cele două vedete și-au răsfățat invitații cu preparate de lux, La acea vreme, bucatele erau făcute de Cătălin Scărlătescu.

La nuntă însă, a dezvăluit celebrul chef pentru FANATIK, nu el va fi cel care va asigura răsfățul gastronomic al invitaților. În shimb, va fi printre invitați, pe rinful de dans. Pentru că Scărlătescu, susține el, e decis să se distreze de minune.

„Nu există așa ceva! Nu, tată! La nunta Ginei mă îmbrac frumos și stau la masă. Pot să te asigur că eu unul, Cătălin Scărlătescu, nu gătesc de niciun fel. Nu, eu nu gătesc.

I-am făcut de mâncare la botez, ceva, nu toată mâncarea. I-am făcut o parte, așa, de grill-uri. La nuntă, vreau și eu să stau, să beau, să mă distrez, nu? Că e nunta Ginei!”, spunea Cătălin Scărlătescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Smiley, emoționat înainte de nuntă

în ziua nunții. Iar pe lângă felul în care a arătat, ea a explicat și bijuteriile pe care le-a ales. „Cerceii pentru sâmbătă îi am. (…) Pe ăștia îi las moștenire fiicei mele. Mi-am găsit o chestie drăguță de pus la gât. (…) Un pandantiv foarte drăguț cu un smarald mic pe un lănțișor din aur, foarte finuț”, zilcea Gina pe conturile ei de socializare.

Smiley nu s-a ferit de cuvinte mari, precum ”iubire”, ”liniște” și a explicat, ce e pentru el, frumusețea vieții. Vorbea de propria nuntă, mai ales că a avut norocul să fie ”la pachet” cu Gina Pistol.

“Trăim într-o lume care știe atât de bine sa scoată în evidență extraordinarul, încât Normalul ni se pare plictisitor, dar eu vreau să vă zic că cele mai mari bucurii pe care le-am trăit în viața asta sunt cele normale pe care le trăim aproape toți cel puțin o dată. (…)

Iar când realizezi că frumusețea vieții stă în fiecare moment trăit la maximum, atunci când se întâmplă, îți dai seama că Prezentul e mereu Extraordinar. Mâine nu e promis pentru nimeni!”, a transmis Smiley pe conturile sale de socializare.â

”Cea mai importantă nuntă a anului”

„Știam cu toții că avem în față cea mai importantă nuntă a anului, în România, cu doi miri ocupați, cu timpul fragmentat între proiecte profesionale nenumărate și frumusețea vieții de părinte, iar o nuntă este ca un maraton, cu multe decizii de luat, detalii de stabilit.

Grija mea a fost să le trasez drumul în cele mai mici detalii, să le strâng toate necesitățile și informațiile, cele mai bune oferte, listele de întrebări și de decizii necesar de luat, toate într-un singur loc și să încerc cu fiecare răspuns să mai pun o piesă de puzzle în tabloul final.

Am vrut să le organizăm pe toate din timp, cât să aibă în ziua nunții lor cea mai frumoasă stare, nicio grijă, să se poată bucura de toate și de toți invitații, să mă știe alături pentru orice, să știe că toate sunt stabilite, iar cele mai imprevizibile scenarii preîntâmpinate”, a spus Ivona Nenu, cea care le-a fost alături lui Smiley și Ginei Pistol și la organizarea botezului micuței Josephine.