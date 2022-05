Primele declarații după despărțirea dintre Dragoș Nedelcu și cântăreața Aza Gabriela: „Mă iubește cu adevărat și acum, dar nu mai vreau eu!”

Dragoș Nedelcu și Aza Gabriela era unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Povestea lor de dragoste , după doi ani și jumătate de relație.

Aza Gabriela, dezvăluiri despre despărțirea de Dragoș Nedelcu: „Fotbaliștii trebuie să aibă lângă ei o femeie care să fie acasă”

Artista a dezvăluit că problemele dintre ea și Dragoș au început să apară în momentul în care fotbalistul lui FCSB a fost împrumutat la Fortuna Dusseldorf, . Cei doi nu au locuit împreună în Germania în cele șase luni pe care Nedelcu le-a petrecut acolo și astfel relația s-a răcit.

„Drumurile noastre erau foarte diferite, era extrem de greu să ne vedem. Am stat cu el în casă doi ani, iar al treilea an a fost foarte greu. El a locuit în Germania, a avut un contract acolo, iar apoi a venit în România și s-a dus în Constanța. Pe la final ne-am mai descurcat noi, dar a fost greu.

Nu e vorba doar de distanță, cât era drumul ăsta diferit. Uneori e greu de înțeles…Nu mi-aș dori să fie în permanență lângă mine, dar să fie acolo și să am susținere. Fotbaliștii trebuie să aibă lângă ei o femeie care să fie acasă, iar eu nu eram, eram plecată cu treabă.

Ne-am iubit foarte mult, am ținut extrem de mult unul la altul, dar am simțit amândoi că nu mai merg lucrurile și am ales să luăm această decizie. Femeia care vrea un fotbalist trebuie să nu facă nimic, doar să stea după el.

Să fie acasă când el vine din cantonament, să îl aștepte cu mâncare acasă și să stea lângă el. Eu făceam chestia asta, dar nu am mai putut să o duc. El era un băiat foarte ok și foarte liniștit. Eu eram plecată la concert și el stătea cu gândul dacă am terminat, dacă…. Și eu stăteam să îi dau mesaje că am terminat, că nu știu ce…

Chestiile astea… Nu știu dacă te saturi, dar se umple paharul. Nu m-ar deranja dacă vorbește cu altă fată. Nouă ne-a fost foarte greu în ultimul an, mai ales pentru mine.

Relația s-a cam răcit. Poate se întoarce la București, e posibil să se întoarcă la FCSB, dar nu, nu mai vreau să mă împac cu el. Eu știu că mă iubește cu adevărat, mai mult decât sigur mă iubește și acum, dar eu nu mai vreau. Sunt sigură pe mine. Dacă te întorci în trecut…”, a declarat Aza Gabriela la Kanal D.

Mijlocașul defensiv va reveni în vară la FCSB

Dacă pe plan sentimental are motive să fie supărat, pe plan sportiv, Dragoș Nedelcu o duce foarte bine. Întors din Germania în Casa Pariurilor Liga 1, mijlocașul a fost împrumutat la Farul Constanța pentru ultima parte a sezonului.

Sub comanda lui Gică Hagi, fotbalistul în vârstă de 25 de ani a avut evoluții apreciate, motiv pentru care, în vară, se va întoarce la FCSB. FANATIK a anunțat în exclusivitate că roș-albaștrii nu îi vor prelungi contractul lui Vinicius (38 de ani), iar Dragoș Nedelcu va reprezenta .