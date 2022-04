Primele declarații ale lui Laurențiu Reghecampf după ce s-a întâlnit cu Anamaria Prodan la tribunal: “Să demonstreze că este mamă”

Al doilea termen al divorțului i-a adus luni, 4 aprilie, față în față pe Anamaria Prodan și pe Laurențiu Reghecampf. Intrați în sala de judecată de la Buftea, cei doi au apărut în fața magistraților și au vorbit despre separarea lor oficială, precum și despre custodia copilului pe care îl au împreună.

Singurele declarații făcute de Laurențiu Reghecampf, după ce s-a întâlnit cu Anamaria Prodan. Ce spune despre divorț

În exclusivitate pentru FANATIK, despre ce s-a întâmplat în sala de judecată și cum stau lucrurile cu privire la custodia copilului pe care îl au împreună.

”Laurențiu Reghecampf a cerut la proces să îl vadă pe Bebeto de două ori pe lună, în weekenduri. Dar nu știe încă unde, tot indică tot felul de adrese pe unde stă el. Când doamna judecător întreba unde locuiește, nu înțelegea de ce trebuie să zică asta. Adică, jenant…”, ne-a spus, în exclusivitate, Anamaria Prodan.

Reghe: “Am cerut custodie comună pentru Bebeto”

Antrenorul Craiovei ne-a explicat și motivul pentru care a cerut custodia comună a fiului pe care îl are cu Anamaria Prodan, dezvăluind că se gândește doar la interesul superior al copilului pe care îl au împreună, Laurențiu jr.

”Nu am cerut custodia lui Bebe, a cerut doar să fie custodie comună. Am cerut să locuiască împreună cu mama lui pentru că așa este normal. Fiind încă minor, cred eu, așa este normal. Bine-înțeles, dacă el își dorește să vină la mine poate să o facă când vrea, când dorește.

Nu este vorba că nu vreau eu să îl iau la mine, este vorba că mă gândesc la binele copilului, iar mai apoi la ceea ce simt eu sau ce vreau eu”, a spus Laurențiu Reghecampf, în exclusivitate pentru FANATIK.

16 mai, următorul termen al divorțului dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan

Laurențiu Reghecampf a dezvăluit, pentru FANATIK, că mai are până la finalizare cel puțin o lună și jumătate. ”La Tribunal nu s-a întâmplat nimic în afara unui termen, așa cum prevede legea, pentru ca părțile să aibă timp să se gândească. Va fi un nou termen pe 16 mai”, ne-a precizat el.

De cealaltă parte, Anamaria Prodan spune că, la proces, nu și-a mai recunoscut soțul și că Laurențiu Reghecampf ar fi avut reacții nepotrivite în sala de judecată.

”Pentru noi a fost un șoc reîntâlnirea cu Laurențiu Reghecampf. Noi nu îl recunoaștem pe omul ăsta, nici eu, nici copiii. Stăm și ne uităm la el, nu recunoaștem nici mimica, nici gesturile, nimic nu mai amintește de soțul meu. Comportamentul, injuriile pe care le aduce, tot ce a făcut în sala de judecată, acolo unde a ridicat tonul și a înjurat avocatul, ne-au lăsat fără cuvinte. Pentru noi este șoc”, susține Anamaria Prodan, vorbele ei fiind însă infirmate de antrenorul Craiovei.

Laurențiu Reghecampf susține că nu s-ar fi certat cu nimeni în sala de judecată. ”Nu m-am certat cu nimeni în sala de tribunal, nu am ridicat vocea la nimeni. Nu îmi stă în caracter, nu îmi place să mă cert cu nimeni, în general”, ne-a spus Reghe.

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan, variante contradictorii cu privire la Bebeto

Ajunși separat la Tribunal, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan – însoțită de Sarah, fiica ei cea mare și de Bebeto, fiul ei pe care îl are cu antrenorul – nu și-au vorbit deloc până să ajungă în sala în care avea loc procesul.

a trecut pe lângă ei de parcă nici nu știa cine sunt. A fost o mare dezamăgire. Și îmi pare ruă că s-a întâmplat așa pentru că ei și-au dorit atât de mult să vină să îl vadă, pentru că doar așa puteau să îl vadă…”, ne-a spus Anamaria.

Cu toate acestea, susține Laurențiu Reghecampf, adevărul este cu totul și cu totul altul. Antrenorul susține că a stat de vorbă și cu Sarah, fiica impresarului din căsnicia cu Tiberiu Dumitrescu, cât și cu fiul său, Laurențiu jr.

Ce l-a întrebat Reghe pe fiul său în sala de judecată

”Când am ajuns la Tribunal nu am văzut copiii de mulțimea de jurnaliști care erau adunați în jurul Anamariei. Dar am vorbit și cu Bebe, și cu Sarah, după ce s-a terminat procesul, în sala avocaților, la Judecătorie. Am stat cu ei mai mult de 10-15 minute.

L-am întrebat pe Laurențiu jr. de ce nu este la școală, pentru că știu că avea program la școală. Nu mai contează, nu vreau să o discuție din asta. E problema mamei lui… În fine, sunt lucruri care o să se rezolve în timp. Pot să o înțeleg pe Anamaria că vrea să sensibilizeze, cumva, lumea, că vrea să facă anumite jocuri, dar cred eu că, în primul rând, trebuie să dovedească că este mamă, că are grijă de copii”, spune Laurențiu Reghecampf.

”Nu este treaba copiilor să asiste la asemenea momente”

Laurențiu Reghecampf a mărturisit că apariția lui Laurențiu jr. la procesul de divorț pe care îl are cu Anamaria Prodan a fost una cât se poate de neinspirată, cu atât mai mult cu cât, la vârsta lui, nu ar trebui să fie expus unor momente în care își vede părinții în clipe dificile precum cele ale separării.

”Un copil când are program de școală nu are ce să caute la un asemenea proces. Și dacă avea timp liber, eu sunt de părere că nu este treaba copiilor să asiste la asemenea momente, mai ales când este vorba de un copil de 13 ani. Dar asta este părerea mea, este total diferită de a Anamariei, și nu o condamn. Eu nu am vrut niciodată ca Bebe să participe la asta.

Cu siguranță Bebe va fi bine pentru că este un copil matur, foarte inteligent, a stat tot timpul lângă mine, lângă mama lui, a fost înconjurat doar de oameni mari, cu siguranță va trece peste acest moment dificil pentru un copil de 13 ani”, a mai spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Laurențiu Reghecampf.

Ce s-a întâmplat, în trafic, între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf după procesul de divorț

Chiar dacă s-au certat (sau nu) în sala de tribunal, în trafic Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan par să se fi șicanat, imaginile surprinse de paparazzi arătând că mașina impresarului ar fi făcut o manevră ciudată – o frână bruscă – în timp ce în spatele ei era bolidul antrenorului.

”Ne urmăreau paparazzi”, susține Anamaria Prodan, iar Laurențiu Reghecampf recunoaște că nu înțelege ce s-ar fi întâmplat pe stradă. ”În trafic nu știu ce s-a întâmplat, dacă a fost o șicană sau a fost doar o manevră a șoferului mașinii Anamariei.

Nu am nimic de comentat pentru că nu înțeleg nici acum ce a vrut să însemne acel lucru”, a precizat, pentru FANATIK, Laurențiu Reghecampf.