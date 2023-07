Primele demiteri în urma scandalului de la căminele groazei, Ministerul Muncii a dat afară mai mulţi şefi de instituţii. Directorul DSP Ilfov și-a dat demisia. Update

Primele demiteri în urma scandalului de la căminele groazei. Ministerul Muncii a hotărât ca mai mulți șefi de instituții să fie trași la răspundere pentru

Primele demiteri în cazul căminelor groazei

Este vorba despre Mihai Tomescu, șeful Autorităţii Naţionale perntru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, dar și vicepreședintele instituției, Adela Crăciun. În cursul acestei zile, deciziile ar urma să apară în Monitorul Oficial, potrivit

ADVERTISEMENT

Președintele ANPDPD și-a anunțat încă de vineri intenția de a demisiona, . De altfel, acesta a ținut să precizeze că nu vrea să comenteze decizia, dar că este o persoană demnă.

„Eu mă consider o persoană demnă şi un profesionist şi nu vreau sa comentez aceasta decizie. Pentru mine aceasta funcţie nu a reprezentat o sinecură şi nu am o miză politică. Tot ceea ce am facut a fost să mă pun in sprijinul persoanelor cu dizabilităţi si să repun pe picioare o institutie care a pătimit atat de mult de-a lungul anilor. Au fost cel puţin cinci reorganizări sau desfiinţări succesive ale acestei instituţii în ultimii zece ani, fapt ce se răsfrânge şi în calitatea politicilor sociale din acest domeniu.”, a transmis Mihai Tomescu.

ADVERTISEMENT

Mihai Tomescu: „Toate acţiunile noastre de control au fost realizate cu profesionalism”

Referitor la ororile descoperite în căminele din Voluntari, șeful ANPDPD a spus că acțiunile instituției pe care a condus-o, privind verificările în aceste centre, au fost făcute cu „profesionalism”, potrivit acestuia.

„Legat de situaţia tragică şi cele petrecute în serviciile sociale apărute în spaţiul public zilele acestea, doresc să vă spun că monştrii care au avut aceste comportamente faţă de persoanele cu dizabilităţi trebuie să suporte consecinţele legii.

ADVERTISEMENT

Vă asigur însă că toate acţiunile noastre de control şi monitorizare au fost realizate cu profesionalism şi de echipe formate din oameni de înaltă calitate morală. Vă mulţumesc pentru tot sprijinul şi îmbrăţişez comunitatea persoanelor cu dizabilităţi din România”, a adăugat Mihai Tomescu.

Totodată, directorul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), Cristina Elena Anton, este pe lista neagră. Și aceasta a fost demisă din funcție în urma descoperirilor din centrele aflate în Voluntari.

În ceea ce îi privește pe reprezentanții AJPIS (Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială) Ilfov, urmează să fie analizată situația de o comisie disciplinară. Va fi anchetat modul în care salariații au gestionat acest caz, deoarece ei nu pot fi demiși fără comisie, fiind vorba de funcționari angajați în urma unor concursuri.