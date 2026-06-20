Sport

Primele două echipe eliminate de la CM 2026. Naționala care a lăsat România acasă părăsește competiția rușinos!

Știm care sunt primele două echipe care părăsesc Campionatul Mondial 2026. Fosta adversară a României nu a avut nicio șansă
Răzvan Rădulescu
20.06.2026 | 08:06
Primele doua echipe eliminate de la CM 2026 Nationala care a lasat Romania acasa paraseste competitia rusinos
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Turcia a fost eliminată prematur de la Cupa Modială 2026 după 0-1 cu Paraguay. Foto: PROFIMEDIA
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Turcia și Haiti sunt primele două echipe eliminate de la Campionatul Mondial 2026. În martie, naționala lui Vincenzo Montella a învins România în semifinala barajului pentru calificarea la turneul final din SUA, Mexic și Canada. Turcii trăiesc o adevărată dezamăgire, având ultimul loc asigurat în Grupa D, cu o etapă înainte de finalul fazei grupelor.

Haiti și Turcia, primele două echipe eliminate de la Campionatul Mondial 2026

Haiti a fost prima națională care spune adio Campionatului Mondial 2026. Micuța națională aflată la graniță cu Republica Dominicană a fost învinsă de Brazilia, scor 0-3, după ce în prima etapă din faza grupelor a pierdut la limită contra Scoției, 0-1. A fost suficient pentru ca Haiti să nu mai aibă șanse matematice la calificarea în fazele eliminatorii.

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Surpriza cea mai mare de până acum o are ca protagonistă pe Turcia. Deși a jucat mai bine de o repriză cu un om în plus, Turcia a suferit o înfrângere rușinoasă cu Paraguay, scor 0-1, în etapa a 2-a din Grupa D. Învinsă surprinzător și de Australia (0-2) în prima etapă, turcii și-au luat adio prematur de la Cupa Mondială. Cu o etapă înainte de finalul grupelor, Turcia este sigură de ultima poziție în ierarhia Grupei D.

Turcia, eliminată după ce a primit cel mai rapid gol de până acum  la Campionatul Mondial 2026

Ismael Saibari, colegul lui Dennis Man la PSV, a marcat, în primă fază, cel mai rapid gol de la Campionatul Mondial 2026. Atacantul marocan a marcat în meciul cu Scoția după doar 71 de secunde, devenind autorul celui mai rapid gol de la turneul final din această vară. Doar că recordul africanului a fost doborât la doar câteva ore distanță.

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Matias Galarza, „călăul Turciei la CM 2026, a înscris după doar 65 de secunde în ultimul meci al zilei. Internaționalul paraguayan a marcat cu un șut exploziv de la distanță și a devenit autorul celui mai rapid gol de până acum al acestei competiții.

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Primele două echipe calificate în 16-imile Cupei Mondiale 2026

La polul opus, primele două echipe calificate în 16-imile de finală ale Campionatului Mondial 2026 sunt Mexic și SUA. Cei din urmă au profitat de înfrângerea Turciei și a câștigat Grupa D. În primele două etape, SUA au învins atât Paraguay, cât și Australia și vor întâlni în ultima rundă Turcia. În aceeași situație fericită se află și Mexic, o altă națională-gazdă a Campionatului Mondial. Mexicanii au învins Africa de Sud (2-0) și Coreea de Sud (1-0) și nu mai pot pierde primul loc în Grupa A.

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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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