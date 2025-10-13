Primele două echipe europene care s-au calificat 100% la Campionatul Mondial! Verdictul specialiștilor după 10.000 de simulări

, specialiștii au decis care sunt primele două echipe europene calificate în proporție de 100% la Campionatul Mondial din 2026. După 10.000 de simulări, s-a ajuns la concluzia că Belgia și Croația vor fi prezente în SUA.

Belgia și Croația, primele echipe din Europa calificate la Campionatul Mondial. Ce spun specialiștii

Belgia a câștigat meciul împotriva Țării Galilor, una dintre naționalele ce sperau la prima poziție în Grupa J. Astfel, șansele ca belgienii să mai rateze prezența la turneul final au devenit infime. În urma a 10.000 de simulări făcute de cei de la Football Meets Data, „diavolii” au ajuns de fiecare dată la turneul final.

🇧🇪 Belgium is the second European nation that wins their group in 10,000/10,000 simulations! But just like 🇭🇷 Croatia, they have to wait until November for mathematical confirmation. 🇲🇰 N. Macedonia missed a huge opportunity to become favorites for 2nd place by dropping 2 pts… — Football Meets Data (@fmeetsdata)

În cazul în care Macedonia de Nord nu reușește să câștige în ultimul meci cu Țara Galilor, atunci Belgia va fi calificată și matematic fără să mai joace vreun meci. Doar în cazul în care macedonenii ar obține trei puncte, atunci Belgia va fi nevoită să adune două puncte din meciurile cu Kazahstan și Liechtenstein, obiectiv imposibil de ratat de o națională atât de talentată ca cea a lui Rudi Garcia.

O altă națională dată de specialiști ca și calificată la turneul final este Croația. Vicecampioana mondială din 2018 a avut un parcurs aproape perfect, cu 5 victorii și o remiză. Golaverajul lor este aproape impecabil, cu 20 de goluri înscrise și unul singur primit. Toate aceste lucruri i-au făcut pe statisticieni să o dea deja calificată la turneul final, deși matematic va trebui să mai aștepte până în noiembrie.

Pentru ca naționala lui Luka Modric să rateze calificarea, ar trebui să piardă ambele partide cu Muntenegru și Insulele Feroe, în timp ce Cehia să câștige la un scor neverosimil contra lui Gibraltar. Având aceste date, Football Meets Data au dat-o pe Croația ca și calificată în urma a 10.000 de simulări.

🇭🇷 Croatia is the first European team that qualifies for the World Cup in 10,000/10,000 of our simulations! But for mathematical confirmation they will have to wait until November. 🇨🇿 Czechia qualifies for playoffs in 100% of simulations as well. 🇫🇴 Faroes would need to get… — Football Meets Data (@fmeetsdata)

Ce echipe s-au calificat matematic, până în acest moment, la Campionatul Mondial din 2026

Până la această oră s-au aflat 20 dintre cele 48 de echipe ce vor participa la Campionatul Mondial din 2026. Turneul final va fi organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, iar lista până în acest moment arată în felul următor:

Japonia, Noua Zeelandă, Iran, Argentina, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania, Australia, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Columbia, Paraguay, Marroc, Tunisia, Egipt și Algeria. La turneul final sunt calificate automat și țările gazdă: SUA, Mexic și Canada

Bem-vinda, Argélia! 🇩🇿 As Raposas do Deserto são a 20ª seleção classificada para a Copa do Mundo 2026! Agora restam 28 vagas. Quem vai entrar? 👀 — Flashscore.com.br (@FlashscoreBR)

Cum se poate califica România la Campionatul Mondial

și doar un dezastru o mai poate face pe Austria să piardă prima poziție din Grupa H. Astfel, România speră la calificarea prin baraj.

FIFA oferă două locuri pentru echipele europene venite în urma barajelor. Tricolorii au prezența asigurată prin Liga Națiunilor, însă obținerea locului 2 în grupa preliminară ar aduce beneficii, precum plasarea în urna a doua. România va fi nevoită să câștige două meciuri de departajare pentru a-și pune numele printre cele 48 de națiuni ce vor fi prezente pe teritoriul american.