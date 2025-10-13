Sport

Primele două echipe europene care s-au calificat 100% la Campionatul Mondial! Verdictul specialiștilor după 10.000 de simulări

Specialiștii au decis primele două echipe din Europa calificate la Campionatul Mondial. Care sunt cele două naționale ce vor fi prezente 100% în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada
Ciprian Păvăleanu
14.10.2025 | 01:08
Primele doua echipe europene care sau calificat 100 la Campionatul Mondial Verdictul specialistilor dupa 10000 de simulari
ULTIMA ORĂ
Care sunt primele echipe calificate 100% la Campionatul Mondial din 2026. Foto: Colaj FANATIK

În urma meciurilor internaționale din ultimele zile, specialiștii au decis care sunt primele două echipe europene calificate în proporție de 100% la Campionatul Mondial din 2026. După 10.000 de simulări, s-a ajuns la concluzia că Belgia și Croația vor fi prezente în SUA.

ADVERTISEMENT

Belgia și Croația, primele echipe din Europa calificate la Campionatul Mondial. Ce spun specialiștii

Belgia a câștigat meciul împotriva Țării Galilor, una dintre naționalele ce sperau la prima poziție în Grupa J. Astfel, șansele ca belgienii să mai rateze prezența la turneul final au devenit infime. În urma a 10.000 de simulări făcute de cei de la Football Meets Data, „diavolii” au ajuns de fiecare dată la turneul final.

În cazul în care Macedonia de Nord nu reușește să câștige în ultimul meci cu Țara Galilor, atunci Belgia va fi calificată și matematic fără să mai joace vreun meci. Doar în cazul în care macedonenii ar obține trei puncte, atunci Belgia va fi nevoită să adune două puncte din meciurile cu Kazahstan și Liechtenstein, obiectiv imposibil de ratat de o națională atât de talentată ca cea a lui Rudi Garcia.

ADVERTISEMENT

O altă națională dată de specialiști ca și calificată la turneul final este Croația. Vicecampioana mondială din 2018 a avut un parcurs aproape perfect, cu 5 victorii și o remiză. Golaverajul lor este aproape impecabil, cu 20 de goluri înscrise și unul singur primit. Toate aceste lucruri i-au făcut pe statisticieni să o dea deja calificată la turneul final, deși matematic va trebui să mai aștepte până în noiembrie.

Pentru ca naționala lui Luka Modric să rateze calificarea, ar trebui să piardă ambele partide cu Muntenegru și Insulele Feroe, în timp ce Cehia să câștige la un scor neverosimil contra lui Gibraltar. Având aceste date, Football Meets Data au dat-o pe Croația ca și calificată în urma a 10.000 de simulări.

ADVERTISEMENT
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
Digi24.ro
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”

Ce echipe s-au calificat matematic, până în acest moment, la Campionatul Mondial din 2026

Până la această oră s-au aflat 20 dintre cele 48 de echipe ce vor participa la Campionatul Mondial din 2026. Turneul final va fi organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, iar lista până în acest moment arată în felul următor:

ADVERTISEMENT
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a...
Digisport.ro
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”

Japonia, Noua Zeelandă, Iran, Argentina, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania, Australia, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Columbia, Paraguay, Marroc, Tunisia, Egipt și Algeria. La turneul final sunt calificate automat și țările gazdă: SUA, Mexic și Canada

Cum se poate califica România la Campionatul Mondial

România mai are șanse foarte mici la calificarea directă la Campionatul Mondial și doar un dezastru o mai poate face pe Austria să piardă prima poziție din Grupa H. Astfel, România speră la calificarea prin baraj.

ADVERTISEMENT

FIFA oferă două locuri pentru echipele europene venite în urma barajelor. Tricolorii au prezența asigurată prin Liga Națiunilor, însă obținerea locului 2 în grupa preliminară ar aduce beneficii, precum plasarea în urna a doua. România va fi nevoită să câștige două meciuri de departajare pentru a-și pune numele printre cele 48 de națiuni ce vor fi prezente pe teritoriul american.

Au bătut cu 66-0, dar sunt la ani-lumină distanță de recordul mondial. Antrenorul...
Fanatik
Au bătut cu 66-0, dar sunt la ani-lumină distanță de recordul mondial. Antrenorul a pierdut numărul golurilor, iar un singur jucător a marcat de 17 ori
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 7 – etapa 8. Vești bune pentru România...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 7 – etapa 8. Vești bune pentru România după rezultatele de luni seară. Surprize uriașe în Islanda – Franța și Suedia – Kosovo
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere...
Fanatik
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Diferența dintre Gigi Becali și Mircea Lucescu: 'Când l-a dat afară pe Ștucan...
iamsport.ro
Diferența dintre Gigi Becali și Mircea Lucescu: 'Când l-a dat afară pe Ștucan de la ProTV nu a procedat așa'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!