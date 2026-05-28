Primele doze de tratament experimental contra hantavirusului au ajuns în Europa. Medicamentul a fost folosit și în România în timpul pandemiei de COVID-19

Un tratament experimental pentru tratamentul hantavirusului a fost livrat din Japonia pentru trei state europene. Comisia Europeană a jucat rolul intermediarului și a urgentat livrarea. Medicamentul a ajuns în Franța, Spania și Olanda. FANATIK a discutat cu medicul infecționist Virgil Musta despre Favipiravir, medicament folosit și în România în pandemia de COVID-19.

Au ajuns primele doze de tratament experimental în Europa împotriva hantavirusului. Divizia farmaceutică a corporației japoneze Fujifilm a donat Franței, Spaniei și Olandei 1.400 de comprimate de Favipiravir, un antiviral experimental pentru tratamentul hantavirusului, conform .

Momentan, nu a fost aprobat niciun tratament sau vaccin împotriva hantavirusului, însă Agenția Europeană pentru Medicamente a identificat favipiravirul drept cel mai potrivit candidat pentru utilizare în cadrul studiilor clinice sau al protocoalelor de utilizare compasională, a anunțat Comisia într-un comunicat, conform sursei citate.

De asemenea, Uniunea Europeană lansează proceduri de achiziții publice de urgență pentru a asigura doze suplimentare în cazul în care vor fi confirmate noi în următoarele săptămâni. Până în prezent, 13 persoane au fost în cazul navei de croazieră. Ele sunt tratate în Franța, Spania, Olanda, Elveția, Statele Unite și Africa de Sud.

Purtătoarea de cuvânt pentru sănătate a Comisiei, Eva Hrncirova, a declarat că Spania, Franța și Olanda ”și-au exprimat interesul de a avea antiviralul”, motiv pentru care Bruxelles-ul a facilitat donația medicamentului, pe baza acordului pe care UE îl are cu Japonia pentru cooperare în pregătirea și răspunsul la urgențe sanitare.

„Datorită cooperării strânse dintre UE, statele membre și partenerii noștri japonezi, am reușit să garantăm rapid accesul la tratamente împotriva hantavirusului care ar putea salva viețile pacienților europeni. Acest lucru demonstrează valoarea pregătirii, a cooperării și a parteneriatelor globale de încredere”, a declarat comisarul european pentru pregătire și gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, scrie Agerpres, care citează EFE.

Favipiravir s-a utilizat și în România, în pandemia de COVID-19

Favipiravir este un antiviral care inhibă multiplicarea virusurilor din celule și reușește să împiedice dezvoltarea bolii. FANATIK a discutat despre acest medicament cu medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Acesta susține că medicamentul a fost folosit și înainte, dar și în timpul pandemiei de COVID-19, însă nu a dat rezultate în toate cazurile. De asemenea, medicul subliniază că regula este ca atâta timp cât nu este acreditat, trebuie să fie folosit în studii clinice, pentru a se vedea eficiența lui pentru hantavirus.

„Favipiravirul este un medicament antiviral care era experimentat și folosit în diferite infecții virale înaintea pandemiei de COVID-19 și care a fost testat și folosit și în pandemia de COVID-19, fiind observate efecte favorabile la anumite cazuri, dar nu în toate cazurile, astfel încât nu a fost dovedită eficiența lui bună.

El a fost folosit o perioadă de timp lungă la noi în țară. Deci este un medicament antiviral care a fost folosit și înainte pentru diferite infecții virale și care în perioada COVID-ului a fost testat cu efecte bune, dar apoi au fost sintetizate alte medicamente mai bune”, a afirmat infecționistul.

Urmează ca medicamentul să fie supus studiilor clinice

Nu este întâmplător faptul că medicamentul a fost livrat în Franța, Spania și Olanda. Medicii vor face studii clinice pentru a vedea eficiența acestui antiviral în cazul hantavirusului. De asemenea, Virgil Musta susține că nu este un medicament ce se folosește în general în spitale, deoarece sunt alte variante de tratamente pentru infecții virale,

„Și țara noastră a avut o perioadă de timp, în timpul pandemiei, când aveam nevoie deoarece erau foarte multe cazuri. În ghidul nostru, în protocolul național, a fost avizat antiviralul și a fost folosit pe o perioadă de timp în tratamentul SARS-CoV-2”, a mai adăugat medicul Virgil Musta.