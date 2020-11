Primele explicații pentru neconvocarea lui Ianis Hagi la națională: ”Nu este o pedeapsă”

Antrenorul secund al echipei naționale a României, Nicolae Dică, a oferit primele explicații pentru neconvocarea lui Ianis Hagi și trimiterea sa la reprezentativa de tineret.

Selecționerul Mirel Rădoi a decis să nu-l cheme pe mijlocașul de la Glasgow Rangers pentru meciul amical cu Belarus și partidele cu Norvegia și Irlanda de Nord din Liga Națiunilor și i l-a cedat lui Adi Mutu la U21 pentru meciul decisiv cu Danemarca.

Ianis Hagi are șansa să califice naționala de tineret la un nou turneu final de Euro, după ce la precedenta ediție a jucat ultima sa întâlnire în tricoul U21 la semifinala cu Germania.

Neconvocarea la națională a lui Ianis Hagi, explicată de Nicolae Dică

”Au fost discuţii între Mirel Rădoi) şi Adi Mutu şi aşa s-a decis. Nu este o pedeapsă pentru Ianis. Nu se pune problema de așa ceva”, a fost prima explicație oferită de Nicolae Dică pentru neconvocarea lui Ianis Hagi la naționala de seniori.

”Cei de la tineret au nevoie să câştige cu Danemarca, e foarte important pentru tineret. Se poate întâmpla ca un jucător să vină de la echipa mare, care e eligibil pentru tineret. Dacă un jucător sare calul cu multe e clar că… Dar nu se pune problema aici”, a declarat secundul lui Rădoi la Telekom Sport.

Întrebat dacă și în cazul mijlocașului de la FCSB, Dennis Man s-au purtat discuții pentru a fi lăsat la reprezentativa de tineret, Nicolae Dică a oferit răspuns amuzant: ”Şi noi cu cine mai jucam? Am adus mulţi jucători noi pentru că nu am avut ce face. Unii accidentaţi, alţii Covid-19 şi am fost forţaţi să aducem alţi jucători”.

În final, antrenorul secund al primei reprezentative a vorbit și despre surprinzătoarea decizie de a-l lăsa în afara lotuluio pe mijlocașul Nicolae Stanciu: ”Nu s-a jucat în Cehia. Nu ştiţi şi voi foarte bine că nu s-a jucat? A avut o discuţie cu Mirel. O să vă spună Mirel mai multe”.

Mirel Rădoi şi Adrian Mutu, selecţionerii României la echipa mare şi cea U21, şi-au atras critici după schimbul de jucători Hagi-Man. Printre oamenii de fotbal care nu au înţeles mişcarea celor doi tehnicieni se numără şi Vasile Miriuţă, care nu este de acord cu ea şi consideră că se pune în pericol calificarea la tineret.

România U21 va juca pe 17 noiembrie meciul decisiv cu Danemarca, ultimul din campania de calificarea la Euro 2021. Înaintea acestei partide, elevii lui Adrian Mutu se află pe poziţia secundă, cu 19 punctem şi nu mai au nicio şansă la primul loc, ocupat de Danemarca (25 de puncte), dar cu o victorie se vor califica la turneul final de anul viitor.

