Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Primele fabuloase încasate de vedetele FCSB pentru parcursul din Europa League! Câţi bani au luat Tănase, Bîrligea şi Chiricheş

Ce sume au încasat vedetele de la FCSB pentru parcursul de până acum din Europa League. Dezvăluirile făcute chiar de Gigi Becali
Mihai Dragomir
13.11.2025 | 16:30
Primele fabuloase incasate de vedetele FCSB pentru parcursul din Europa League Cati bani au luat Tanase Birligea si Chiriches
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a spus ce prime au încasat vedetele de la FCSB. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Jucătorii de la FCSB au încasat prime fabuloase. Gigi Becali a spus cât au încasat vedetele din echipa sa și de ce a trebuit să le ofere acești bani, de fapt. Cât au luat fotbaliști precum Tănase, Bîrligea sau Chiricheș.

Gigi Becali a spus ce sume au încasat vedetele de la FCSB din primele din Europa League

FCSB, cea care a ajuns și în acest sezon în faza ligii din Europa League, continuă astfel să încaseze sume importante de la UEFA. Campioana României a primit în cont banii pentru parcursul avut până acum.

Gigi Becali, cel care anunța la mijlocul lunii octombrie că Elias Charalambous a încasat 300.000 de euro, a spus acum cât au încasat și jucătorii săi. Sumele rostite, mai ales în cazul celor care au jucat mai puțin, au fost impresionante.

„N-am avut inteligența să nu le dau prima din Europa, 200.000, 300.000, 100.000, 150.000. Tănase a luat 250.000 numai din primă, Bîrligea vreo 200.000, Kiki vreo 100.000, Chiricheș vreo 200.000. Nu era mai bine să-i țin eu, să nu le dau? Să îi primească mai în colo?”, a spus inițial Gigi Becali.

Gigi Becali a explicat de ce a fost nevoit să le acorde mai devreme primele jucătorilor săi

Latifundiarul din Pipera a explicat ulterior că regulamentul UEFA prevede ca jucătorii să își primească primele din banii acordați de aceștia odată ce sumele au fost virate în contul echipei.

„Treaba e că trebuie să le dai de ce? Atunci când vin banii de la UEFA, zice legea că primele se dă din banii ăia. Și care nu cumva după aia se interpreteze că nu i-ai dat banii din banii de la UEFA. Eu am respectat lega, ca să nu vină ANAF-ul să interpreteze”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Câți bani a câștigat, de fapt, Gigi Becali din Europa în ultimii 5 ani

După sezonul european de vis făcut în stagiunea trecută, FCSB are parte și acum de o rețetă excelentă din punct de vedere financiar. În actuala ediție de Europa League, FCSB a încasat deja 7,4 milioane de euro.

În ceea ce privește imaginea per ansamblu a ultimilor 5 ani, echipa patronată de Gigi Becali a încasat în jur de 28,5 milioane de euro de la UEFA pentru realizările din cupele europene.

Primele fabuloase încasate de vedetele FCSB

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
