Primele imagini cu Ana Morodan la volan. Conducea haotic și a fost oprită imediat de polițiști. „Nu folosesc droguri, am rețetă de la medic”

Ana Morodan a condus sub influența alcoolului și a substanțelor interzise, fără permis, iar șoferii au surprins imagini din trafic, în timp ce vedeta se afla la volan și mergea haotic. Influencerița s-a ales ieri cu trei dosare penale.

Marți, 28 martie, sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. Inițial, blondina nu s-a conformat indicațiilor oamenilor legii și nu a oprit la semnalele acestora. Mai mult, vedeta din mediul online provocat un accident și a condus cu permisul suspendat.

Înainte de fi oprită în trafic, alți șoferi au surprins-o pe Ana Morodan în timp ce conducea haotic. Vedeta a călcat linia continuă și a ajuns puțin pe contrasens, iar la scurt timp a oprit într-un loc nepermis, blocând astfel traficul, după cum se poate vedea în imaginile postate de .

Vedeta a fost prinsă apoi de oamenii legii, refuzând să fie testată sau să-i fie recoltate probe biologice. “Am condus fără carnet, gataaa!”, le-a declarat influencerița jurnaliștilor, conform sursei menționate.

La șapte ore de la primul incident, Ana Morodan a fost oprită din nou de Poliția Rutieră pentru că nu avea plăcuțele de înmatriculare. După ce a fost testată și s-a constatat că a fost sub influența alcoolului și a substanțelor interzise, vedeta a petrecut 24 de ore în arest, iar procurorii au decis plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile.

“Polițiștii au procedat la stabilirea identității persoanei in cauză iar în momentul în care au făcut verificări au constatat ca avea permisul reținut ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni cu câteva ore în urmă”, a declarat Claudiu Costea de la Brigada Rutieră.

Ce reacție a avut Ana Morodan după ce a fost reținută de Poliție

În urma incidentelor petrecute marți, Ana Morodan s-a ales cu trei dosare penale. În timp ce oferea declarații pentru jurnaliști, vedeta a încercat să se apere. Contesa digitală, așa cum este cunoscută în mediul online, susține că nu consumă droguri, ci .

Totodată, creatoarea de conținut a recunoscut că a făcut o greșeală conducând fără permis. Fosta concurentă de la Asia Express nu își dorește ca alte persoane să-i urmeze exemplul.

“Am făcut o greșeală și am condus fără carnet, lucru pe care nu vreau să-l transmit și să-l influențez asupra nimănui. Legat de droguri, eu nu am consumat și nu folosesc niciodată droguri. Am o rețetă de la medic care conține ***”, a a declarat Ana Morodan, potrivit .