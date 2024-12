Primele imagini cu Andreea Ignat, câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 14. Cum a fost surprins cuțitul de aur a lui chef Richard Abou Zaki?

Avem primele imagini cu câștigătoarea marelui premiu de la Chefi la cuțite, Andreea Ignat, cuțitul de aur a lui chef Richard Abou Zaki. Unde și cu cine a fost surprinsă chiar în timpul difuzării emisiunii pe tv?

Primele imagini cu Andreea Ignat, câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 14

Aseară, 30 decembrie, a fost difuzată, la Antena 1, finala Chefi la cuțite. Astfel, Andreea Ignat, cuțitul de aur a lui chef Richard Abou Zaki, a plecat acasă cu marele premiu de 30.000 de euro.

Mereu vigilente, Viperele Vesele au intrat în posesia primelor imagini cu concurenta care a reușit să îi impresioneze pe jurați cu preparatele ei. Așa se face că, Andreea Ignat, de loc din Reghin, și-a luat familia și cei mai de suflet prieteni și s-au așezat comod pentru a vedea momentul în care a fost desemnată marea câștigătoare a sezonului 14.

Conform informațiilor primite de Viperele Vesele, cuțitul de aur a lui chef Richard Abou Zaki a fost felicitată seara trecută și de event-planner-ul Geta Ungurean, dar și Dj Maxx (formația DJ Project).

„Câștigătoarea sezonului 14 al emisiunii “Chefi la cutite” a urmărit difuzarea finalei și a sărbătorit acest eveniment în Maia Bistro din Reghin.

La eveniment au participat peste 40 de rude și prieteni ai Andreei Ignat, printre care cunoscuta event-planner Geta Ungurean și Dj Maxx (formația DJ Project), iar noi, Viperele Vesele, vă prezentăm imaginile, în exclusivitate”, notează Viperele.

Cine este Andreea Ignat, câștigătoarea Chefi la Cuțite sezonul 14?

. Deși nu a fost deloc ușoară, asta nu a făcut-o să renunțe să mai lupte pentru visul ei, ba din contră, a motivat-o si mai mult.

„Am fost plecată în Mexic timp de doi ani. Am vrut să ajung în State și am plecat cu prietenul meu la vremea aceea. Am renunțat la facultate și mi-am luat inima în dinți. Am zis că vrem ceva mai mult. El a locuit acolo timp de 7 ani. Eu eram la facultatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș.

După un an am zis că nu e de mine, plec. Doar că el s-a răzgândit între timp și voia Australia, eu nu voiam. În Mexic s-a răzgândit că au venit vizele de Australia între timp. Nu m-a ținut nimic în Mexic, eu am vrut să plec acasă. M-a ținut faptul că am rămas fără acte.

M-am trezit dimineață singurică, cumva fără acte și cu jumătate din bagaje luate. Am sunat la poliție, mi-au zis că nu pot să declar că mi-a furat cineva ceva. Spaniola mea era groaznică pe vremea aceea. Nu au vrut să-mi ia declarație că s-au furat actele.

Cuțitul de aur a lui chef Richard Abou Zaki: „Nu am avut o perioadă acoperiș”

Chiar dacă voiam, nu mai puteam pleca pentru că trebuia să ajung în Capitală și să-mi fac pașaport nou și buletin la Ambasadă. Nu aveam cum să mă duc singură, blondă, într-un autocar până în Mexico City ca să-mi rezolv actele.

Erau zile când chiria expirase și nu mai aveam unde să locuiesc și atunci m-am descurcat, mai dormeam pe plajă, era cald. Nu am avut o perioadă acoperiș.

E un lucru bun, a fost o poveste cu happy ending că m-a format omul care sunt astăzi pentru că am cunoscut oamenii potriviți are au fost acolo pentru mine atunci când nu aveam nimic. Am cunoscut o doamnă și m-a luat sub aripa ei”, a povestit câștigătoarea Chefi la Cuțite în cadrul emisiunii.

Ce afacere și-a deschis câștigătoarea Chefi la Cuțite sezonul 14?

Pandemia a fost un alt moment de cotitură pe care câștigătoarea Chefi la Cuțite sezonul 14 a reușit să-l depășească cu brio. Motivată să facă bani pentru a se întreține, Andreea Ignat și-a deschis propria afacere, din care, și astăzi de întreține.

„Era coadă afară… Pe timpul pandemiei, am început să facem eclere, care au fost foarte apreciate. O prietenă de-ale noastre, care se mutase la Cluj, a început să posteze pe rețelele sociale despre eclerele noastre.

Ne-a ajutat, pentru că așa am început să avem comenzi de la Cluj. A trebuit să găsim o cale să ajungem acolo cu produsele, întrucât cerere exista.

Am reușit să deschidem și acolo o locație. A fost un succes incredibil: lumea stătea la coadă în fața vitrinei goale. A fost o nebunie: în pandemie livram eclere cu mașini închiriate și afară era coadă”, a mai spus aceasta.