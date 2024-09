Primele imagini cu concurenții de la X Factor România sezonul 11. Un drag queen, printre cei prezenți la casting

Au apărut primele imagini cu concurenții de la X Factor România sezonul 11. Show-ul revine în forță cu o formulă nouă a juraților.

Primele imagini cu concurenții de la X Factor România, sezonul 11

și au rămas pe scaunele lor și îi vor avea drept noi colegi pe Puya și Marius Moga. Preselecțiile pentru concursul de muzică de la Antena 1 au avut loc în marile orașe din țară, iar pe internet au apărut deja imagini cu cei care vor să demonstreze, pe scenă, că au factorul X.

O grămadă de români, de toate vârstele, s-au înscris în show-ul care le poate schimba viața. Printre cei care s-au prezentat în fața echipei care selectează concurenții de la X Factor România, sezonul 11, se numără și un drag queen.

Beni Mihai, drag-queen-ul care vrea să aducă o notă de culoare în show

„Sunt Beni Mihai, am 31 de ani. Sunt drag artist, muzician și compozitor și interpret vocal. Mi-a luat în jur de cinci ore ca să mă pregătesc.

Din imaginația pe care o am am construit acest character (n. red.: personaj în limba engleză). Am cântat acum aproximativ un deceniu. Mi-am descoperit pasiunea asta. Am început să fac drag din nevoia de a avea spectacole.

Când întâlnesc oameni pe stradă, unii sunt curioși. Alții nu știu ce sunt. Unii sunt pozitivi. Știu că este o artă și că e abordată pentru un moment artistic.

Sunt căsătorit cu soțul meu, legal. Sper ca într-o zi să fie chestia asta legală și în România”, a povestit la X Factor România, sezonul 11.

Cei care au ajuns la preselecții au primit tot felul de provocări. Filmulețele cu întrebările curioase la care au trebuit să răspundă au devenit content pe pagina oficială de TikTok a emisiunii, unde putem vedea figurile pe care le vom aprecia, sau nu, când emisiunea va fi difuzată pe micile ecrane.

Pe același cont oficial sunt postate și imagini din culisele emisiunii. Fanii au ocazia să vadă cum decurge o astfel de preselecție, dar și ce muncă depun antrenorii de voci în spate.