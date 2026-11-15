Primele imagini cu Costin Curelea la FCSB! Secundul lui Reghe nu i-a menajat pe jucători. Galerie foto

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Costin Curelea se află în fața primului meci ca antrenor secund la FCSB. Echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf o înfruntă pe Chindia Târgoviște într-un meci amical prilejuit de pauza pentru confruntările echipelor naționale. FANATIK l-a urmărit cu atenție pe Costin Curelea care nu i-a menajat pe jucătorii fostei campioane a României.

Costin Curelea debutează la FCSB în meciul cu Chindia Târgoviște

FCSB caută să redreseze corabia după un sezon extrem de modest. Gigi Becali a pornit o adevărată revoluție în cadrul clubului, iar capul de afiș este De asemenea, la pe postul de antrenori secunzi ai lui Laurențiu Reghecampf.

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Primul meci de la venirea celor doi la FCSB îl reprezintă duelul amical cu Chindia de pe Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște. FANATIK a stat cu ochii pe Costin Curelea, fost selecționer al naționalei U21 a României, la încălzirea roș-albaștrilor. Tehnicianul a fost extrem de implicat, a stat cu gura pe jucători și s-a sfătuit cu colaboratorii Viorel Dinu și Mihai Pintilii.

Laurențiu Reghecampf nu a ieșit să vadă încălzirea jucătorilor de la FCSB

Un alt amănunt interesant de la Târgoviște este faptul că Laurențiu Reghecampf, antrenorul în care patronul Gigi Becali își spune toate speranțele pentru a revitaliza FCSB, nu a ieșit pe teren pentru a-și vedea echipa la încălzire. În timpul premergător startului partidei, „Reghe” a preferat să stea în vestiar.

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De altfel, antrenorul principal de la FCSB a alcătuit o echipă de start plină de surprize, însă au surprins și numele aflate pe banca de rezerve. Nicholas Pintilii, băiatul lui Mihai Pintilii, este în lot. FCSB: M. Popa – Crețu, Dawa, Duarte, M. Popescu – Arad, Muhar, Boutoutaou – Miculescu, D. Avram, M. Toma.

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Rezerve: Udrea, Negru, N. Pintilii, D. Vasile, Gnahore, Constantin, D. Politic, Batubinsika, Căluș, M. Anghel, L. Stancu, D. Șerban, Tașcu, D. Popa. Antrenor: Laurențiu Reghecampf. La partida amicală de la Târgoviște sunt așteptați aproximativ 3.000 de suporteri, dintre care 70 fani vor fi prezenți în sectorul FCSB.