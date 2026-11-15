Sport

Primele imagini cu Costin Curelea la FCSB! Secundul lui Reghe nu i-a menajat pe jucători. Galerie foto

Cristian Măciucă
15.11.2026 | 11:30
Primele imagini cu Costin Curelea la FCSB Secundul lui Reghe nu ia menajat pe jucatori Galerie foto
SPECIAL FANATIK
Costin Curelea, înainte de Chindia - FCSB, amical la Târgoviște. Foto: Fanatik Costin Curelea, înainte de Chindia - FCSB, amical la Târgoviște. Foto: Fanatik Costin Curelea, înainte de Chindia - FCSB, amical la Târgoviște. Foto: Fanatik Costin Curelea, înainte de Chindia - FCSB, amical la Târgoviște. Foto: Fanatik +7 FOTO
Costin Curelea, înainte de Chindia - FCSB, amical la Târgoviște. Foto: Fanatik
Costin Curelea a fost urmărit de Fanatik înaintea amicalului Chindia - FCSB de la Târgoviște. Antrenorul secund al roș-albaștrilor a părut extrem de implicat.
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Costin Curelea se află în fața primului meci ca antrenor secund la FCSB. Echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf o înfruntă pe Chindia Târgoviște într-un meci amical prilejuit de pauza pentru confruntările echipelor naționale. FANATIK l-a urmărit cu atenție pe Costin Curelea care nu i-a menajat pe jucătorii fostei campioane a României.

Costin Curelea debutează la FCSB în meciul cu Chindia Târgoviște

FCSB caută să redreseze corabia după un sezon extrem de modest. Gigi Becali a pornit o adevărată revoluție în cadrul clubului, iar capul de afiș este plecarea lui MM Stoica. De asemenea, la echipă s-au întors Mihai Pintilii și Costin Curelea pe postul de antrenori secunzi ai lui Laurențiu Reghecampf.

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Primul meci de la venirea celor doi la FCSB îl reprezintă duelul amical cu Chindia de pe Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște. FANATIK a stat cu ochii pe Costin Curelea, fost selecționer al naționalei U21 a României, la încălzirea roș-albaștrilor. Tehnicianul a fost extrem de implicat, a stat cu gura pe jucători și s-a sfătuit cu colaboratorii Viorel Dinu și Mihai Pintilii.

Costin Curelea, înainte de Chindia - FCSB, amical la Târgoviște. Foto: Fanatik
Costin Curelea, înainte de Chindia – FCSB, amical la Târgoviște. Foto: Fanatik

Laurențiu Reghecampf nu a ieșit să vadă încălzirea jucătorilor de la FCSB

Un alt amănunt interesant de la Târgoviște este faptul că Laurențiu Reghecampf, antrenorul în care patronul Gigi Becali își spune toate speranțele pentru a revitaliza FCSB, nu a ieșit pe teren pentru a-și vedea echipa la încălzire. În timpul premergător startului partidei, „Reghe” a preferat să stea în vestiar.

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De altfel, antrenorul principal de la FCSB a alcătuit o echipă de start plină de surprize, însă au surprins și numele aflate pe banca de rezerve. Nicholas Pintilii, băiatul lui Mihai Pintilii, este în lot. FCSB: M. Popa – Crețu, Dawa, Duarte, M. Popescu – Arad, Muhar, Boutoutaou – Miculescu, D. Avram, M. Toma.

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Rezerve: Udrea, Negru, N. Pintilii, D. Vasile, Gnahore, Constantin, D. Politic, Batubinsika, Căluș, M. Anghel, L. Stancu, D. Șerban, Tașcu, D. Popa. Antrenor: Laurențiu Reghecampf. La partida amicală de la Târgoviște sunt așteptați aproximativ 3.000 de suporteri, dintre care 70 fani vor fi prezenți în sectorul FCSB.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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