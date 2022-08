Primele imagini cu costumul mirelui George Simion și verighetele: „Le-am personalizat la un bijutier din Botoșani”

Toată lumea se întreabă cum arată rochia de mireasă a iubitei lui George Simion, însă acesta va rămâne un mister până în ziua nunții, sâmbătă, pe 27 august.

Verightele, realizate de un bijutier din Moldova

Dacă Ilinca e ceva mai discretă în a-și etala hainele, George a fost ceva mai deschis cu presa și a prezentat, în exclusivitate pentru FANATIK, felul în care va fi îmbrăcat la marele eveniment din viața sa.

Degajat, între indicații pentru voluntarii de la Măciuca privind organizarea nunții, telefoane și alte gânduri personale, liderul AUR și-a rupt din timp și ne-a arătat inclusiv verighetele, simboluri ale iubirii pe care el și viitoarea nevastă și-o poartă de un an încoace.

Inelele de căsătorie au o poveste aparte. Acestea au fost personalizate de un bijutier din Botoșani, conform declarațiilor făcute de Simion pentru FANATIK. Acestea sunt prevăzute cu câteva elemente populare.

Când a fost întrebat despre rochia de mireasă a iubitei sale, George a recunoscut că, în ciuda superstițiilor care circulă prin popor, el a văzut creația vestimentară înainte de cununie.

Evident, nu a primit acordul Ilincăi pentru a prezenta rochia de mireasă și presei, însă a fost generos și ne-a arătat ia lucrată manual, cu roșu, pe care o va avea pe el, dar și capa pe care și-a comandat-o.

„Nu i-am cerut Ilincăi să arăt rochia ei de mireasă”

„Verighetele le-am personalizat la un bijutier din Botoșani. Sunt, după cum vedeți, cu modele populare.

Nu i-am cerut Ilincăi să arăt rochia ei de mireasă. O să arăt doar ia pe care o să o am eu, împreună cu o capă. Am văzut rochia miresei, am făcut o ședință foto”, a declarat George Simion în exclusivitate pentru FANATIK.

Cu o zi înainte de , mulți din cei prezenți au tot întrebat de Ilinca, tânăra lăsându-se așteptată așa cum face orice mireasă. George Simion ne-a mărturisit că Ilinca este „la frezat”, așa cum se întâmplă cu orice femei în preajma măritișului.

Ilinca a început să se gătească, așadar, temeinic pentru acest moment, ținându-i pe jar pe toți. Misterul va fi deslușit, în cele din urmă, așa că nu a rămas mult până când vom putea analiza în detaliu machiajul, coafura și rochia miresei.

Dezvăluiri despre povestea de iubire dintre politician și tânăra ialomițeancă

Cu 24 de ore înainte să scape de burlăcie, George Simion a vorbit despre relația de iubire pe care o are cu ialomițeanca absolventă de Drept. Politicianul pe care cei din AUR îl văd deja președintele României a declarat, în premieră, cum s-a născut marea iubire dintre el și viitoarea doamnă Simion.

a spus că partenera lui nu l-a privit cu ochi tocmai încrezători de la început. Ilinca a crezut despre vrâncean că este cam afemeiat, dar pe măsură ce a trecut primul lor an împreună și-a dat seama că lucrurile nu stau chiar așa.

„Ne-am cunoscut când ea era voluntar în campania mea de la europarlamentare, în 2019, când am fost candidat independent. Nu ne-am observat reciproc pe atunci”, a declarat Simion pentru FANATIK.

„Mi-amintesc ziua când am cucerit-o. Eram în Căsuța Călușarilor de aici, din Măciuca. Eu trebuia să dorm la Craiova, dar m-am întors aici pentru ea. Am stat o noapte întreagă de povești.

Atunci a fost primul nostru sărut. Era luna octombrie, anul trecut. Suntem de un an împreună. Am vrut amândoi să ne căsătorim, deci nu e din grabă nunta”, a completat acesta.