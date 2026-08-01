Primele imagini cu Dacia Hipster, mașina viitorului. Cum arată modelul electric care va putea fi condus de la vârsta de 16 ani

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Dacia Hipster este tot mai aproape de versiunea de serie, conceptul fiind considerat de mulți cel puțin neobișnuit. În primele imagini făcute publice de Dacia putem observa că modelul care va fi lansat în 2027 va păstra în mare liniile considerate spectaculoase ale prototipului. Așadar, o diferență minimă față de conceptul prezentat la finalul anului 2025.

Dacia Hipster este tot mai aproape de lansare, iar oamenii care au văzut-o sunt impresionați

Cu siguranță, însă, viitorul Dacia Hipster va fi remarcat cu ușurință în trafic, în special din cauza designului atipic, dominat de muchii pronunțate și forme geometrice atipice. Conform , 95% din aspectul noului concept va fi transferat pe modelul de serie. Desigur, cu mici modificări făcute de Dacia, necesare pentru omologarea și utilizarea de zi cu zi.

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Pe această listă reamintim renunțarea la anvelopele cu profil destinat terenului accidentat, montarea de jante de dimensiuni mai mici, precum și apariția oglinzilor convenționale și a unui ștergător de parbriz. De asemenea, emblema specială utilizată pe concept nu va mai fi prezentă pe modelul de producție, în timp ce stopurile au fost deja repoziționate.

Nu scapă de transformări nici habitaclul, pentru că scaunele prezentate pe prototip au șanse mici să ajungă pe mașina de serie. Mai mult, planșa de bord va adopta o configurație apropiată de modelele de producție. Totodată, Dacia ar fi decis să integreze telefonul mobil, care va funcționa drept ecran de infotainment cu ajutorul unei aplicații speciale.

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Dacia Hipster va fi omologat în forma sa inițială în categoria L7e

Cel mai probabil, , o categorie destinată cvadriciclurilor grele. Un cuvânt de spus în această decizie îl are și faptul că proiectul european privind noile micro-automobile electrice nu a fost deocamdată aprobat în forma sa finală. Chiar și așa, comparativ cu un Citroen Ami, de exemplu, încadrat în categoria L6e, noul Hipster va fi mai greu, mai mare și mai performant.

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Cel mai probabil, după ce noile norme europene vor fi puse la punct, Dacia va dezvolta și o versiune pentru clasa M1E, pentru a beneficia de facilitățile fiscale pregătite pentru această categorie. Potrivit regulilor, categoria L7e e plafonată la o putere maximă de 20 CP, o viteză de cel mult 90 km/h și o masă de cel mult 450 de kilograme, fără baterie.

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Cu toate că legea nu îi obligă, cei de la Dacia ar fi decis să echipeze Hipster cu două aribarg-uri frontale. Un mare avantaj al încadrării în categoria L7e este că Dacia Hipster ar putea fi condusă încă de la vârsta de 16 ani în multe dintre statele din Uniunea Europeană. Interesant, bateria acestui autoturism ar urma să provină de la un furnizor din China, țară unde este asamblată deja Dacia Spring. Rămâne de văzut dacă for fi folosiți acumulatori cu tehnologie LFP (litiu-fier-fosfat) sau baterii sodiu-ion.

Dacia Hipster a fost admirată de locuitorii din Paris, care par convinși că aceasta e mașina viitorului

O decizie curajoasă, Dacia a scos conceptul Hipster „la plimbare” pe străzile Parisului înainte de lansarea versiunii de serie, pentru a vedea cum reacționează publicul la acest model. , unde curioșii au putut să-l analizeze în liniște și, de ce nu, să rămână impresionați.

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„Îmi place foarte mult silueta, este compactă. Chiar dacă are o formă foarte pătrățoasă, mi se pare că are și un aer feminin”, a declarat o femeie care a admirat cu sinceritate conceptul Dacia Hipster. Un alt trecător a descris mașina drept „cool și futuristă” și s-a mirat că „poate încăpea înăuntru”.

Mai mult, oamenii au fost impresionați de spațiul oferit la interior, în condițiile în care Hipster are doar trei metri lungime, dar poate transporta patru persoane. Mai mult, portbagajul își poate mări volumul de la 70 la 500 de litri prin rabatarea banchetei din spate. „Cred că vom vedea astfel de mașini pe străzile Parisului. Dimensiunile îi permit să se strecoare foarte ușor prin trafic”, a remarcat un al trecător.

Dacia Hipster va putea fi condusă în multe țări din Uniunea Europeană de la 16 ani

„Îmi place foarte mult. Mi se pare o mașină de oraș excelentă pentru Paris. Este în pas cu vremurile”, a declarat un alt cetățean francez, care părea deja că-și face planuri să cumpere acest autoturism în momentul când iese pe piață. De asemenea, oamenii au fost impresionați de combinația de culori aleasă: caroserie albastru-gri metalizat, accente mov și mânere înlocuite de chingi textile.

„Mi se pare foarte drăguță, parcă este un mic Lego. Îmi plac foarte mult culorile. Este o mașină a viitorului, super simpatică”, a punctat o tânără. Ca și minus, femeia a remarcat lipsa ecranelor și a unor suporturi în habitaclu. Potrivit calendarului oficial, Dacia Hipster va ajunge în producția de serie cândva în 2027.