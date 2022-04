Primele imagini cu Elena Udrea în sala de judecată din Bulgaria. Cum s-a prezentat fostul ministru și ce a transmis avocatul din România

Elena Udrea a plecat joi din țară înainte ca instanța supremă să o condamne definitiv în dosarul Gala Bute, însă a fost prinsă în Bulgaria.

Au apărut primele imagini cu Elena Udrea în sala de judecată din Bulgaria

În cursul zilei de vineri, fostul ministru al turismului s-a prezentat la instanța de judecată din Blagoevgrad, Bulgaria. Aici a avut loc procesul în care s-a discutat despre mandatul de extrădare emis de statul român pe numele fostului ministru.

În presă au apărut primele imagini cu . Aceasta s-a prezentat în fața judecătorilor bulgari într-o ținută destul de lejeră. A purtat același tricou pe care l-a avut joi, atunci când a fost prinsă la granița spre Grecia, la Kulata.

Potrivit , Udrea a stat în jur de 30 de minute în sala de judecată. Procesul a fost amânat până sâmbătă pentru că nu există un translator la instanță.

”Nu a spus nimic pentru că nu sunt documente. Nu au fost traduse. Nu avem translator din română în bulgară și acesta este motivul pentru care cazul s-a mutat pentru mâine. Nimeni din instanță nu vorbește limba română”, a spus avocatul inculpatei, Veronel Rădulescu.

Conform sursei citate, care citează informații ale autorităților bulgare, dacă judecătorul va hotărî ca Elena Udrea să fie extrădată, aceasta ar trebui să revină în țară în termen de 10 zile.

Fostul ministru al dezvoltării regionale şi turismului, Elena Udrea, care a primit o condamnare de 6 ani de închisoare pentru corupţie, a fost reţinut joi pentru 24 de ore de către poliţia bulgară în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile române.

În acest moment, Elena Udrea este reţinută pentru 72 de ore în baza unui mandat de la parchet, timp în care este judecată moţiunea către tribunalul din Blagoevrad pentru a obţine arestul preventiv pe termen nelimitat, a declarat purtătoarea de cuvânt a procurorului general, Siika Mileva, în cadrul unui briefing, relatează .

Ce a transmis avocatul Elenei Udrea din România

Apărătorul a anunțat care este procedura de apărare în cazul clientei sale, care în acest moment este reținută de autorităţile bulgare.

”Ieri (n.r. joi) s-a pronunțat respingerea contestației în anulare. Decizia de condamnare a fost pronunțată în urmă cu trei ani în dosarul Gala Bute.

Am vorbit foarte puţin la telefon ieri şi am discutat de o altă cale de atac extraordinară pe care o avem pe rolul Înaltei Curți de Casație şi Justiţie, unde eu sunt avocat în cauză, respectiv despre recursul în casație care are termen în mai”, a spus avocatul Rădulescu.

Potrivit lui Veronel Popescu, Udrea nu a avut intenția de a pleca din ţară. ”Nu, nici vorbă de aşa ceva. Nici nu cred că a avut o asemenea intenție. Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Oricum nu cred că se aștepta nimeni la o asemenea decizie.

Nici eu nu mă așteptam, pentru că din punctul meu de vedere este din sfera Constituției României, din sfera Statului de Drept consimțit prin Constituția ţării noastre”, a mai spus acesta, conform postului de știri citat.