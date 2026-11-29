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FC Botoșani a decis să înceapă un nou capitol după despărțirea de Marius Croitoru. Valeriu Iftime a mers pe mâna unui antrenor străin, o premieră în istoria moldovenilor. Alesul patronului botoșănenilor este Felipe Ortiz (49 de ani), tehnician care a trecut și pe la FC Barcelona. El va debuta la noua sa echipă în duelul cu Rapid, programat duminică, 29 noiembrie, de la ora 20:00.

Primele imagini cu Felipe Ortiz la FC Botoșani! Cum a fost surprins spaniolul în Giulești

Felipe Ortiz are parte de un debut de foc în SuperLiga României. Tehnicianul în vârstă de 49 de ani va conduce pentru prima dată formația botoșăneană chiar în Giulești, împotriva Rapidului, în etapa cu numărul 17 din SuperLiga.

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Reporterii FANATIK aflați la stadionul de sub Podul Grant au surprins primele imagini cu înaintea confruntării cu echipa lui Daniel Pancu. Felipe Ortiz și-a făcut apariția pe gazonul arenei din Giulești, la tradiționala inspecție a terenului.

având în vedere ninsorile care au lovit Capitala în ultimele zile.

Cine este Felipe Ortiz, primul antrenor străin din istoria lui FC Botoșani

Felipe Ortiz a semnat un contract cu FC Botoșani valabil până în vara anului 2028. Ibericul are un CV interesant, în care figurează inclusiv experiența acumulată în cadrul clubului FC Barcelona.

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Acesta a fost antrenor secund la echipa a doua a catalanilor, iar în toamna anului 2021 a făcut parte și din staff-ul primei echipe, în perioada în care Sergi Barjuan a asigurat interimatul după plecarea lui Ronald Koeman. Înainte de a ajunge în România, Felipe Ortiz a pregătit-o pe Inter d’Escaldes, formație alături de care a cucerit două titluri de campion și o Cupă a Andorrei.

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Mai mult decât atât, cu doar trei zile înaintea debutului său în SuperLiga, noul antrenor al lui FC Botoșani a obținut o victorie spectaculoasă în Conference League,