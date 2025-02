Primele imagini cu Gabi Tamaș și Dan Alexa de la Asia Express. În ce situație au fost puși în Filipine. Exclusiv

FANATIK prezintă primele imagini cu Gabi Tamaș și Dan Alexa din aventura de la Asia Express! Foștii fotbaliști dau totul pe Drumul Eroilor, titulatura noului sezon al emisiunii.

Primele imagini cu Gabi Tamaș și Dan Alexa de la Asia Express. Sportivii, în ipostaze rare

În imaginile obținute în exclusivitate pentru FANATIK, Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt surprinși în ipostaze în care nimeni nu credea că îi va vedea vreodată. Fotografiile pe care vi le arătăm sunt din Filipine, una din țările pe care perechile noii ediții le vor explora.

Departe de România, în fața celor mai tari provocări din viața lor, Gabi Tamaș și Dan Alexa fac față cu brio expediției de la Asia Express, cel puțin până la acest moment. Într-una dintre imagini, cei doi sunt imortalizați la una dintre cazări, în timp ce mănâncă, adunându-și forțele pentru probele anunțate apoi de prezentatoarea Irina Fodor.

Într-o altă fotografie, Gabi Tamaș apare destul de gânditor, cu un tricou înfășurat pe cap, privind în zare de pe o bancă de la un magazin mixt, lângă o motocicletă. Nu știm la ce se gândește cu exactitate Tamaș, dar e clar că are planurile bine puse la punct astfel încât să ajungă cât mai departe în concurs alături de prietenul său, Dan Alexa.

Apoi, se pare că Gabi Tamaș și Dan Alexa s-au descurcat destul de bine la capitolul autostopului, din primele imagini de la Asia Express. Cineva s-a îndurat de cei doi concurenți și i-a luat în misiunea pe care o aveau de dus la capăt. E adevărat, așa cum reiese din poză, au avut loc doar în remorcă. Pentru cei doi fotbaliști n-a fost o problemă că n-au prins un loc comod pe banchetă, câtă vreme se încadrau în timpul necesar pentru a ajunge la destinația indicată de producătorii emisiunii.

Foștii fotbaliștii, în remorcă prin Filipine

Apoi, Dan Alexa este surprins, într-o altă remorcă a unei camionete, cu o pelerină de ploaie pe el, cărându-și bagajele, aparent în căutarea unei cazări.

Asia Express au început în urmă cu aproximativ două săptămâni, în competiție fiind înscrise mai multe perechi de vedete de top. Gabi Tamaș și Dan Alexa se numără printre numele-surpriză din acest sezon. De altfel, sunt printre concurenții pe care foarte mulți fani deja pariază pentru marea finală. Cum se vor descurca până la capăt, rămâne de văzut.

Dan Alexa, dezvăluiri pentru FANATIK înainte de plecare

Cu puțin timp înainte să plece la Asia Express, Dan Alexa a făcut câteva confesiuni în exclusivitate pentru FANATIK. ne-a spus că Gabi Tamaș l-a convins să se bage în nebunia pe care o presupune

„La început mi-a fost greu să accept, mai ales că am un contract în curs cu Tunariu. Apoi am aflat mai multe despre complexitatea emisiunii, ce înseamnă emisiunea, ce experiențe poți să trăiești. Plus partenerul! Gabi m-a convins, pentru că e un partener în care pot să-mi pun toată încrederea.

Îl cunosc foarte bine, e performant, e competitiv, adică e loial, te poți baza pe el. Am nevoie de ieșitul din zona asta de confort. Cred că îmi va ajuta foarte mult. Apoi, am găsit înțelegere la oamenii care conduc Tunariu (CS Tunari joacă în Liga a III-a, n.r.). Asia Express este o competiție foarte importantă. Am aflat ulterior ce înseamnă producția asta. E o adevărată industrie în spate! Am acceptat, vedem ce urmează!”, ne-a spus Dan Alexa, în exclusivitate, înainte de plecare.