Primele imagini cu sala unde va avea loc nunta lui Armin Nicoară și costumul de mire: „Mireasa dacă nu are rochie, să vină îmbrăcată cum vrea”

Armin Nicoară e în toi cu pregătirile pentru nunta de la Timișoara! Artistul și-a găsit costum de mire pe ultima sută de metri, iar FANATIK are primele imagini cu ținuta pe care o va purta saxofonistul, dar și cu locul unde va avea loc petrecerea.

Armin Nicoară și-a găsit costum de mire!

Logodnicul Claudiei Puican și-a făcut comandă de urgență și a găsit o soluție în cele din urmă, după ce de curând s-a plâns că este complet nepregătit, cel puțin cu vestimentația, pentru marele eveniment din viața sa.

Costumul de mire este o creație Tudor Personal Tailor, acesta fiind conceput pe repede-înainte special pentru îndrăgitul cântăreț de muzică de petrecere. Nunta va avea loc la Sala Galla din Timișoara, una dintre cele mai exclusiviste locații ale orașului de pe Bega.

„Îmbrăcămintea va fi asigurată de Tudor Personal Tailor. E făcut la comandă specială și de urgență, că altfel nu aveam nicio șansă”, a dezvăluit, în exclusivitate, Armin Nicoară pentru FANATIK.

În timp ce proba costumul cu care va ajunge în fața altarului, Armin a spus, mai în glumă, mai în serios, că nu e ușor să intre cineva în pielea lui. „Avem o problemă. Eu mâine plec la evenimentele la care cânt și ajung marți la nunta mea, direct la biserică. Așa că trebuie să se ocupe de mine, să facă acest costum pe mine, personalizat. Nu e ușor să fii Armin Nicoară. Asta-i viața!”, ne-a mai transmis cântărețul.

„Mireasa dacă nu are rochie, să vină îmbrăcată cum vrea”

Claudia Puican încă nu și-a ales rochia, cel puțin asta ne-a spus Armin Nicoară. „Mireasa dacă nu are rochie, să vină îmbrăcată cum vrea!”, a completat artistul.

Una dintre persoanele care îl ajută cel mai mult cu organizarea nunții este mama interpretului de muzică de pahar. „Mama se ocupă aici de meniuri, de prăjituri, de candy-bar, de ce se mai ocupă”, a ținut să precizeze saxofonistul.

Evenimentul va începe cu slujba religioasă de la biserică, marți, 27 septembrie, la ora 12:00, urmând ca apoi mirii să ajungă la primărie pentru cununia civilă.

Puiu Codreanu va cânta la nuntă

La nuntă sunt așteptate puțin peste 100 de persoane, după cum ne-a spus recent Armin, iar printre invitații de seamă se numără Georgiana Lobonț, Roxana Vașniuc, Carmen Popovici și Puiu Codreanu.

„Cumva mă încurcă nunta asta, dar o s-o fac în cele din urmă. Dacă mă credeți, eu nu am deocamdată nici costumul de mire. Nici Claudia Puican nu are rochia de mireasă.

M-am gândit inclusiv să port unul din costumele cu care mai merg pe la spectacole, dar cred că voi opta pentru un costum simplu. Nu vreau să mă complic prea mult acum și cu ținutele.

Chiar și verighetele nu erau bune, apoi nu le-am mai găsit. Atunci i-am zis Claudiei că e un semn că ar fi bine să mai stăm, dar uite că o facem”, ne-a spus recent Nicoară, înainte să își găsească hainele pentru nuntă.

Pe lângă petrecerea ceva mai restrânsă, Armin are de gând să facă o mare petrecere și în București.