Primele imagini cu Mircea Lucescu în vestiar după România – Austria 1-0! Ce a ținut să le transmită jucătorilor. Video

România a reușit o victorie extrem de importantă în fața Austriei, scor 1-0. Golul celor trei puncte a fost marcat în ultimul minut de către Virgil Ghiță, fundașul sărind ideal la o centrare trimisă de Ianis Hagi. Succesul a fost savurat de toți jucătorii din lot, iar Mircea Lucescu a ținut un discurs deosebit în vestiar după succesul obținut.
Succesul în fața Austriei este extrem de important, „tricolorii” păstrând în continuare șanse la locul doi în grupă. La scurt timp după fluierul final al lui Davide Massa, Mircea Lucescu a ținut un discurs de mare antrenor în vestiarul României.
Mircea Lucescu a ținut să îi felicite pe elevii săi pentru faptul faptul că au jucat cu o inteligență ieșită din comun, iar acest lucru s-a văzut în teren. Selecționerul a mărturisit că nu a mai văzut de mult timp o dominare atât de mare, Austria neavând nicio ocazie importantă.
„Vă felicit pe toți! Ați jucat cu o inteligență extraordinară! Pe urmă vin altele, fizicul, tehnica, doar că inteligența a fost pusă în teren. Eu nu am văzut de foarte mult timp o echipă care să domine în așa manieră și adversarii să nu aibă nicio ocazie.
Ați închis tot, ați purtat niște contra-atacuri extraordinare! Ați dat golul când trebuia. Bravo vouă, vă felicit!”, a spus Mircea Lucescu în vestiarul României după victoria cu Austria.
În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Virgil Ghiță a transmis că a fost bucurie mare după victoria în fața Austriei. Fundașul marcator a povestit cum Mircea Lucescu a venit și a felicitat fiecare jucător în parte după succesul din prelungiri.
„(n.r. – Cum s-a trăit succesul în vestiar) Mister a venit, ne-a felicitat, ne-a spus că am făcut un joc bun, noi fericiți. Ne-am dat mâna, ne-am salutat, fiind și ultimul meci la națională, băieții având ca și mine avioane de dimineață, am stat puțin, ne-am felicitat și fiecare și-a văzut de drum. (n.r.- Nu ați făcut nuntă după victorie) Vă dați seama că ne-am bucurat și am cântat puțin”, a adăugat fundașul central.
(n.r. – Ce v-a spus Mircea Lucescu) Ne-a spus că am făcut un meci extraordinar, că de mult echipa națională n-a mai jucat așa, că merităm totul și că meritam să dăm gol mai devreme. Dar că e foarte mândru de noi și foarte bucuros”, a declarat Virgil Ghiță.