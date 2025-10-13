Sport

Primele imagini cu Mircea Lucescu în vestiar după România – Austria 1-0! Ce a ținut să le transmită jucătorilor. Video

Au apărut primele imagini cu Mircea Lucescu în vestiarul României după victoria cu Austria, 1-0. Ce discurs a purtat „Il Luce” în fața „tricolorilor” după succes.
13.10.2025 | 13:53
Primele imagini cu Mircea Lucescu in vestiar dupa Romania Austria 10 Ce a tinut sa le transmita jucatorilor Video
Mircea Lucescu, discurs de mare antrenor în vestiar după România - Austria 1-0. Foto: Captură FRF

România a reușit o victorie extrem de importantă în fața Austriei, scor 1-0. Golul celor trei puncte a fost marcat în ultimul minut de către Virgil Ghiță, fundașul sărind ideal la o centrare trimisă de Ianis Hagi. Succesul a fost savurat de toți jucătorii din lot, iar Mircea Lucescu a ținut un discurs deosebit în vestiar după succesul obținut.

Mircea Lucescu, discurs de mare antrenor după România – Austria 1-0

Succesul în fața Austriei este extrem de important, „tricolorii” păstrând în continuare șanse la locul doi în grupă. La scurt timp după fluierul final al lui Davide Massa, Mircea Lucescu a ținut un discurs de mare antrenor în vestiarul României.

Mircea Lucescu a ținut să îi felicite pe elevii săi pentru faptul faptul că au jucat cu o inteligență ieșită din comun, iar acest lucru s-a văzut în teren. Selecționerul a mărturisit că nu a mai văzut de mult timp o dominare atât de mare, Austria neavând nicio ocazie importantă.

„Vă felicit pe toți! Ați jucat cu o inteligență extraordinară! Pe urmă vin altele, fizicul, tehnica, doar că inteligența a fost pusă în teren. Eu nu am văzut de foarte mult timp o echipă care să domine în așa manieră și adversarii să nu aibă nicio ocazie.

Ați închis tot, ați purtat niște contra-atacuri extraordinare! Ați dat golul când trebuia. Bravo vouă, vă felicit!”, a spus Mircea Lucescu în vestiarul României după victoria cu Austria.

Virgil Ghiță, detalii din vestiarul României

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Virgil Ghiță a transmis că a fost bucurie mare după victoria în fața Austriei. Fundașul marcator a povestit cum Mircea Lucescu a venit și a felicitat fiecare jucător în parte după succesul din prelungiri.

„(n.r. – Cum s-a trăit succesul în vestiar) Mister a venit, ne-a felicitat, ne-a spus că am făcut un joc bun, noi fericiți. Ne-am dat mâna, ne-am salutat, fiind și ultimul meci la națională, băieții având ca și mine avioane de dimineață, am stat puțin, ne-am felicitat și fiecare și-a văzut de drum. (n.r.- Nu ați făcut nuntă după victorie) Vă dați seama că ne-am bucurat și am cântat puțin”, a adăugat fundașul central.

(n.r. – Ce v-a spus Mircea Lucescu) Ne-a spus că am făcut un meci extraordinar, că de mult echipa națională n-a mai jucat așa, că merităm totul și că meritam să dăm gol mai devreme. Dar că e foarte mândru de noi și foarte bucuros”, a declarat Virgil Ghiță.

