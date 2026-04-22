Primele imagini cu Mirel Rădoi la ședința de pregătire de la Gaziantep! Jucătorii români, atent monitorizați de fostul antrenor de la FCSB

, la Gaziantep. Antrenorul i-a părăsit pe roș-albaștrii după victoria obținută în fața Farului, în etapa a 5-a din play-off. Rădoi a fost prezentat la noua sa formație pe 22 aprilie 2026, zi în care a susținut și primul antrenament.

Primele imagini cu Mirel Rădoi sub comanda lui Gaziantep

Mirel Rădoi a semnat un contract pe 1,5 ani la Gaziantep, formație alături de care își dorește să își construiască un nume important în fotbalul european. Deși inițial trebuia să rămână la FCSB până la finalul sezonului în curs, antrenorul a considerat că este momentul să facă următorul pas în cariera sa.

În ziua în care a semnat contractul, Mirel Rădoi a susținut și primul antrenament. Formația lui Gaziantep în campionat este foarte bună, în ultima etapă reușind să câștige cu scorul de 3-0 în fața lui Kayserispor. Totuși, echipa antrenată de român nu are o misiune ușoară, urmând să se dueleze în etapa viitoare cu Eyupspor.

Turcii au publicat imaginile cu Mirel Rădoi de la sesiunea de pregătire. Sub comanda sa se vor afla și alți trei români, și anume Deian Sorescu, Alexandru Maxim și Denis Drăguș. În acest moment, Gaziantep ocupă locul 10 în Superliga Turciei, cu 37 de puncte acumulate în primele 30 de etape.

Ce a declarat Mirel Rădoi la momentul prezentării

după ce a fost prezentat oficial de către conducerea lui Gaziantep. „Vă mulțumesc că i-ați transmis condoleanțe lui Mircea Lucescu”, le-a spus antrenorul român jurnaliștilor turci, după care a vorbit și despre predecesorul său de la club: „Dacă Burak Yılmaz nu ar fi demisionat, nu aș fi ajuns aici acum. Îi mulțumesc.

Am venit pentru că am încredere în acest proiect. Staff-ul meu a crezut, de asemenea, în proiect, iar acest lucru mi-a permis să vin aici. Am mai fost în Turcia atât ca jucător, cât și ca antrenor. Fotbalul din România este similar cu cel din Turcia, mentalitatea este aceeași. Am avut și oferte din Arabia Saudită, dar am ales Gaziantep”.