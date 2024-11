Silviu Prigoană a fost înmormântat în secret. Primele imagini cu locul de veci al milionarului. Exclusiv

Fiul lui Silviu Prigoană a anunțat că omul de afaceri a fost înmormântat într-un cadru restrâns. Evenimentul a avut loc miercuri, în jurul orei 18:00.

”Profund îndurerați, anunțăm ca trupul neînsuflețit al tatălui nostru, Silviu Prigoană, a fost depus în cavoul familiei din Cimitirul Evanghelic Lutheran din București (șoseaua Giurgiului nr. 4). Ceremonia s-a desfășurat într-un cadru restrâns, de familie, conform cu dorința tatălui nostru.

Mulțumim pentru mesajele de condoleanțe, susținere și empatie – pe care le-am primit în aceste zile și datorită cărora simțim că nu suntem singuri în acest moment greu. Trecut în neființă în urma unui infarct miocardic, Silviu Prigoană lasă în urmă nenumărate fapte și amintiri luminoase, pe care noi, cei patru fii ai săi, vom încerca întotdeauna să le onorăm”, a anunțat Honorius Prigoană, prin intermediul uni comunicat de presă.

Silviu Prigoană spunea că e pregătit să moară

Cu doar câteva zile înainte de ziua fatidică, Silviu Prigoană a dezvăluit că este pregătit să moară și că are totul pregătit pentru momentul în care va intra în neființă.

„Sunt pregătit să mor. Am luat loc de veci acum 30 de ani. Eu merg la etajul doi, iar tata e la trei. Sub el merg. Am un loc de veci de ți-e mai mare dragul să fii mort. Am șase locuri de parcare, cu sicrie și 24 de urne. Tata e la etajul trei, pe o parte, eu voi fi la doi, dar eu, totuși, tot vorbesc cu fii-miu să mă incinereze.

E și fii-miu ăla mic îngropat acolo, dar el are un loc special făcut, un mozaic cu trei îngerași. Vreau s-o aduc si pe mama aici, că ea e la Cluj”, spunea Silviu Prigoană, , filmat cu doar câteva zile înainte de înmormântare.

Locul de veci la care se referea Silviu Prigoană se află în Cimitirul Evanghelic Lutheran, din Capitală, situat în imediata apropiere a cimitirelor Bellu și Evreiesc.

Aici, familia Prigoană deține o criptă placată cu marmură neagră, pe una dintre aleile principale. În anul 2009, aici , fiul omului de afaceri și al Adrianei Bahmuțeanu.

Tatăl și fiul afaceristului, înmormântați în Cimitirul Evanghelic Lutheran

Băiatul s-a născut prematur, cântărind doar 900 de grame și a murit după doar trei săptămâni de viață. A fost o lovitură teribilă pentru cei doi părinți, care au fost marcați profund de această tragedie.

Tot aici se află înmormântat și tatăl lui Silviu Prigoană, Vasile, care s-a stins din viață în august 2024. Bătrânul de 93 de ani suferea de cancer și suferise mai multe intervenții chirurgicale. Vasile Prigoană și-a petrecut ultimele zile din viață la București, la vila fiului său, care a avut grijă de părintele său până în ultima clipă.

Silviu Prigoană plănuia s-o aducă aici și pe mama lui, care s-a stins din viață în urmă cu patru ani.

Trupul lui Silviu Prigoană a fost ridicat, miercuri, de la morga din Brașov de fiul cel mare al milionarului. Acesta a purtat o mască medicală, pentru a nu fi recunoscut de jurnaliștii care se aflau la fața locului.

Înmormântarea lui Silviu Prigoană, în maximă discreție

Potrivit , sicriul a ajuns la capela Cimitirului Evanghelist Lutheran, miercuri seara, în jurul orei 18:00. Mașina mortuară ar fi trecut prin mai multe locuri preferate ale fostului politician.

De exemplu, mașina ar fi oprit lângă Biserica Neagră, iar apoi a mers către hotelul MAI, acolo unde Silviu Prigoană obișnuia să se cazeze atunci când vizita Brașovul. Potrivit sursei citate, trupul lui Prigoană ar fi trecut și prin Poiana Brașov, o altă locație preferată de omul de afaceri

Familia lui Silviu Prigoană a angajat o firmă de pompe funebre care să se ocupe de toate detaliile înmormântării. Între cele două părți a fost semnat un acord de confidențialitate, iar angajații au fost instruiți să nu ofere presei informații despre înmormântare.