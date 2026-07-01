Primele imagini cu noul gazon de pe „Ion Oblemenco”! „Vulcanul“ Universității Craiova este pregătit pentru Liga Campionilor

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Universitatea Craiova se apropie cu pași repezi de startul unui sezon care se anunță unul dintre cele mai importante din ultimii ani. Campioana României va lupta atât pe plan intern, cât și în preliminariile Ligii Campionilor, iar „Ion Oblemenco” este pregătit să găzduiască noile provocări. Lucrările de modernizare a suprafeței de joc au fost finalizate, iar arena din Bănie se prezintă într-o formă impecabilă după montarea noului gazon hibrid.

Lia Olguța Vasilescu a prezentat imagini cu noul gazon de pe „Ion Oblemenco”

Primarul Municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe imagini cu noua suprafață de joc de pe stadionul „Ion Oblemenco”, însoțite de un mesaj prin care a anunțat finalizarea lucrărilor de modernizare.

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„Stadionul „Ion Oblemenco” este pregătit pentru un nou sezon. Lucrările de modernizare a suprafeței de joc au fost finalizate, iar terenul beneficiază acum de condiții la cele mai înalte standarde. Intervențiile au vizat întreaga suprafață de aproximativ 8.000 de metri pătrați și au inclus înlocuirea sistemului de degivrare, implementarea unui sistem modern pentru optimizarea drenajului și aerării terenului, precum și montarea unui gazon hibrid, capabil să ofere o rezistență și o calitate superioară a jocului.

Prima partidă oficială care se va disputa pe noua suprafață va avea loc pe 12 iulie, când Craiova va găzdui Supercupa României. Ne dorim ca Universitatea Craiova să aibă cele mai bune condiții atât în competițiile interne, cât și în cele europene”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook.

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După duelul din Supercupa României, Universitatea Craiova va inaugura noul gazon și în Liga Campionilor. Pe 15 iulie, de la ora 20:30, campioana României va primi vizita campioanei Belarusului ML Vitebsk, în manșa retur din primul tur preliminar al competiției, într-un meci în care oltenii speră să facă primul pas spre fazele superioare ale celei mai importante competiții intercluburi din Europa.

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Vechiul gazon rămâne la loc de cinste în oraș

Întrucât pe vechiul gazon a fost sărbătorit momentul istoric reprezentat de câștigarea unui nou titlu de campioană de către Universitatea Craiova, el nu va fi aruncat, ci din contră va fi folosit de acum înainte cu scopul păstrării amintirii acestei performanțe în memoria colectivă a locuitorilor orașului Craiova.

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Concret, gazonul respectiv a fost deja montat pe unul dintre bulevardele principale din „Cetatea Băniei”, după : „Vechea suprafață de gazon a fost deja montată pe zona mediană a Bulevardului Râului, unde va contribui la amenajarea și înfrumusețarea spațiului verde din zonă”.

Două posturi TV din România vor difuza „dubla” ML Vitebsk – U Craiova

Campioana României începe aventura europeană din acest sezon odată cu primul tur preliminar din UEFA Champions League. Sorții au fost de partea echipei lui Filipe Coelho, care va înfrunta campioana din Belarus, ML Vitebsk. , pe 8 iulie, de la ora 20:00. Returul este programat o săptămână mai târziu, pe 15 iulie, ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”. Ambele partide vor fi transmise la TV în România.

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Meciurile dintre ML Vitebsk și Universitatea Craiova vor putea fi urmărite în direct pe principalele două canale de sport din România, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. De asemenea, cele două confruntări vor fi live și pe cele două aplicații ale trusturilor, Digi Online, respectiv PrimaPlay. Pentru Universitatea Craiova, meciurile cu Vitebsk reprezintă debutul în preliminariile celei mai puternice competiții intercluburi.