Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului

La 57 de ani, Radu Mazăre și-a luat viața de la capăt departe de România. Eliberat condiționat din închisoare la jumătatea anului 2024, fostul primar al municipiului Constanța s-a mutat definitiv în Madagascar, acolo unde, în urmă cu doar câteva săptămâni, și-a redeschis hotelul de patru stele pe care-l deține.

ADVERTISEMENT

Cum arată acum hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar

FANATIK a scris încă din vara anului trecut despre intenția lui Radu Mazăre de a se retrage definitiv în Madagascar, după . Mazăre a devenit tată pentru a doua oară în octombrie 2024, iar fiul fostului edil a primit numele Aris.

În urmă cu câteva săptămâni, Mantasaly Resort. Hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar, a fost relistat pe Booking, cea mai mare platformă de rezervări turistice din lume, după o absență de aproape patru ani. Situat în Antanarivo, la țărmul Oceanului Indian, hotelul românului rămăsese închis încă din timpul pandemiei. În timp, locația a ajuns în paragină, bungalow-urile de lux au fost acoperite de plante iar acoperișurile din stuf aproape că s-au prăbușit.

ADVERTISEMENT

A fost nevoie de câteva luni buni de muncă pentru ca resortul să fie adus la starea inițială. Acum, terenul din jurul căsuțelor a fost curățat, aleile înlocuite iar acoperișul refăcut. De asemenea, fiecare bungalow a fost prevăzut cu panouri electrice și instalații de încălzire a apei.

Cât costă o noapte la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar

Astăzi, hotelul lui Radu Mazăre arată ca nou, iar primele reacții ale turiștilor au fost pozitive. Pe de altă parte, patronul român a decis să mărească prețurile, care au ajuns la aproximativ 200 de euro pe noapte (față de 75 de euro pe noapte, în urmă cu câțiva ani). În acest moment, hotelul lui Radu Mazăre este considerat cel mai scump dar și cel mai luxos stabiliment din nordul insulei Madagascar.

ADVERTISEMENT

Pentru Radu Mazăre, nu profitul pare să fie cel mai important, ci faptul că și-a regăsit liniștea în locul la care a visat încă din tinerețe. Într-una din , Mazăre apare privind oceanul de pe terasa hotelului, alături de fiul său și soția lui. Imaginea este realizată cu puțin timp înainte de deschiderea oficială, când hotelul era gol, fără turiști.

ADVERTISEMENT

Cum s-a împăcat fostul edil cu autoritățile malgașe care l-au extrădat în 2019

”Lui îi place acolo. Nu e supărat pe cei din Madagascar. După un an, au recunoscut că au încălcat toate regulile, toate principiile extrădării”, a dezvăluit Răducu Mazăre, fiul cel mare al fostului primar, la emisiunea lui Dan Diaconescu.

ADVERTISEMENT

Tânărul face referire la extrădarea ”cu cântec” al lui Radu Mazăre, în mai 2019, atunci când Mazăre a fost arestat de autoritățile malgașe și trimis în țară la solicitarea fostului ministru al justiției, Ana Birchall. Ulterior, autoritățile din Madagascar au refuzat să-și dea acordul pentru ca DNA să-l poată ancheta pe Mazăre într-un alt dosar, de abuz de serviciu. Asta pentru că legislația internațională nu permite unei persoane extrădate să fie judecată sau cercetată penal în alte cauze față de cea pentru care a fost trimisă inițial în țara natală.

Cât a costat costat construcția hotelului lui Radu Mazăre

Radu Mazăre a demarat construcția resortului de lux din Madagascar în anul 2012, după ce a concesionat un teren de 17.000 mp de la un trib local. Investiția totală s-a ridicat la 1,3 milioane euro și a cuprins și o piscină care a fost construită la câțiva ani de la inaugurarea hotelului.

Fostul edil și-a dorit ca hotelul său din Madagascar să fie unul prietenos cu natura, lucru de care a fost preocupat și în perioada în care s-a aflat în spatele gratiilor. Acolo, el a urmat un curs de îngrijitor de spații verzi, potrivit propriilor dezvăluiri din sala de judecată cu ocazia cererii de eliberare depusă în instanță.

”Deși pare puțin straniu, la prima vedere pentru un om cu studii superioare să urmeze un astfel de curs, însă orice dezvoltare turistică trebuie făcută astăzi în armonie cu natura, așa că am dorit să cunosc elementele de bază în creșterea și cultivarea plantelor și îngrijirea spațiilor verzi. Pentru mine, este prea târziu să mai fiu inginer naval, meseria mea de bază”, le-a spus Radu Mazăre judecătorilor care l-au eliberat condiționat în mai 2024.