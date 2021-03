Primele imagini cu rănile lui Laurette. Mulatra are urme serioase după bătaia încasată zilele trecute

Au apărut primele imagini cu rănile lui Laurette, după ce a fost bătută cu bestialitate de un bărbat într-un cameră de hotel. Frumoasa mulatră are urme serioase pe corp, în special pe membrele inferioare.

Vedeta s-a ales cu leziuni majore în zona genunchilor din cauza violenței la care a fost suspusă de un bărbat pe care-l știa de mai mult timp. Incidentul s-a petrecut într-un imobil din Centrul Vechi și a fost raportat la poliție chiar de reprezentanții hotelului.

La scurt timp după scandal Laurette a mers de urgență la INML, unde a solicitat un certificat medico-legal care să ateste loviturile primite din partea bărbatului. Mulatra s-a ales cu răni serioase pe corp, nu numai la nivelul genunchilor.

Laurette, primele imagini cu loviturile primite de la agresor

Potrivit spynews.ro, Laurette are o gleznă luxată, în timp ce sânul stâng i-a fost deplasat din cauza loviturilor. De asemenea, frumoasa mulatră are dureri și la nivelul mâinii drepte, suferința fiind una cât se poate de reală din toate punctele de vedere.

Vedeta a depus o plângere penală împotriva agresorului, acuzațiile care i se aduc acestuia fiind de loviri sau alte violențe și de lipsire de libertate în mod ilegal.

Referitor la motivul de la care a pornit întregul scandal dintre vedetă și bărbatul respectiv nu se cunosc foarte multe amănunte, doar că cei doi nu erau la prima întâlnire și chiar s-au mai văzut cu o seară înainte, în public de data asta.

Întrebată dacă conflictul a fost de natură intimă, Laurette a precizat că lucrurile sunt cu totul diferite, precizând că a refuzat orice fel de cadou din partea agresorului. În plus, are și dovezi care să confirme acest lucru și le va pune la dispoziția instanței.

„Este exclus. S-a spus că eu m-aș fi dus acolo ca să cer bani pentru anumite servicii. Eu am și înregistrarea pentru, că eu am avut un feeling și când m-am întâlnit cu el în seară precedentă am înregistrat toată discuția dintre mine și el timp de 1:20 cât am stat de vorbă.

Și o să pun la dosar toată înregistrarea în care se vede clar că eu am refuzat categoric cadouri din partea lui. El a insistat să îmi facă un cadou de Ziua Femeii.

Și eu dețin această înregistrare, toată discuția dintre mine și el. Și nici pe departe nu există că eu aș fi acceptat așa ceva”, a declarat Laurette, mai arată sursa citată anterior.