Sport

Primele imagini cu sosirea lui Gigi Becali la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Motivul pentru care patronul FCSB a venit singur. Foto

Gigi Becali nu putea să lipsească de la Catedrala Mântuirii Neamului. Patronul FCSB a participat și el la slujba de sfințire a picturii edificiului. Cum s-a prezentat însă?
Valentina Vladoi
26.10.2025 | 10:35
Primele imagini cu sosirea lui Gigi Becali la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului Motivul pentru care patronul FCSB a venit singur Foto
O poză
Vezi galeria
Cum a apărut Gigi Becali la Catedrala Mântuirii Neamului duminică dimineață. Sursă foto: Gândul, Catedrala Națională / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali a venit duminică încă de la primele ore ale dimineții la Catedrala Mântuirii Neamului, pentru slujba de sfințire a picturii edificiului. Patronul FCSB a optat pentru o ținută cât se poate de sobră.

Cum a apărut Gigi Becali la Catedrala Mântuirii Neamului duminică dimineață

Mai exact, în imaginile făcute publice pe internet, Gigi Becali poartă niște pantaloni în dungi și un pardesiu negru. Iar după ce a prezentat invitația oamenilor de ordine, acesta s-a grăbit să își ocupe locul.

ADVERTISEMENT

Menționăm faptul că în cursul zilei de astăzi se sfințește pictura Catedralei Mântuirii Neamului. Sfințirea are loc în cadrul unei ceremonii conduse de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Doar invitații oficiali au însă acces la acest eveniment. De altfel doar un număr de 2.500 de persoane au primit invitația pentru a putea să participe la sfințirea de duminică, 26 octombrie.

ADVERTISEMENT
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin...
Digi24.ro
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok

De ce a venit singur patronul FCSB

Acesta este și motivul pentru care Gigi Becali a venit singur. Mai exact, patronul FCSB ne-a dezvăluit că a primit o singură invitație pentru sfințirea Catedralei Mânturii Neamului. Astfel, familia sa nu va fi prezentă.

ADVERTISEMENT
Italienii s-au convins de Cristi Chivu: l-au descris în trei cuvinte, după ”lupta”...
Digisport.ro
Italienii s-au convins de Cristi Chivu: l-au descris în trei cuvinte, după ”lupta” cu Antonio Conte de la finalul meciului

Totodată, el a mai dezvăluit faptul că evenimentul e unul important și vine cu niște ”condiții” pe măsură. Astfel, fiecare invitat ajunge să fie verificat de Serviciul de Protecție și Pază.

„Da, merg, dar am primit numai una, nici măcar familiei, doar una mi-a dat mie. Fiecare invitat este verificat de SPP, așa mi-au zis. (n.r. e un eveniment foarte important) Da”, a afirmat omul de afaceri în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cum arată programul oficial al sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului

Conform programului oficial, accesul la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului s-a făcut începând cu ora 07.00, pe baza listelor de acreditare. Mai departe, până la ora 10:00 are loc Slujba Sfintei Liturghii, oficiată de trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți și 12 diaconi delegați din întreaga țară.

Începând cu ora 10:15, în programul oficial observăm că are loc sosirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului Daniel la „Catedrala Națională”. Slujba de sfințire a picturii Catedralei are loc între orele 10:30 și 12:30.

Slujba este oficiată de cei doi înalți ierarhi, împreună cu un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. Ceremonia se va încheia cu citirea „Actului de Sfințire”.

LIVE VIDEO Real Madrid – FC Barcelona, LaLiga, etapa 10. Lamine Yamal inflamează...
Fanatik
LIVE VIDEO Real Madrid – FC Barcelona, LaLiga, etapa 10. Lamine Yamal inflamează spiritele înainte de El Clasico: ”Am lăsat frica acasă”. Video
Motivul uluitor pentru care FRF a fost amendată de FIFA. Ce legătură are...
Fanatik
Motivul uluitor pentru care FRF a fost amendată de FIFA. Ce legătură are Rapid cu această sancțiune
Câți bani costă anual taxa de școlarizare pentru Emma, fiica cea mică a...
Fanatik
Câți bani costă anual taxa de școlarizare pentru Emma, fiica cea mică a lui Ilie Năstase. Studiază la o facultate din afara țării unde puțini români își permit să învețe
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Gigi Becali, ofertă de 1.000.000 de euro pentru fotbalistul lui Dinamo! Ce jucător...
iamsport.ro
Gigi Becali, ofertă de 1.000.000 de euro pentru fotbalistul lui Dinamo! Ce jucător ar urma să ajungă la schimb în Ștefan cel Mare
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!