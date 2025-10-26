Primele imagini cu sosirea lui Gigi Becali la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Motivul pentru care patronul FCSB a venit singur. Foto

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a venit duminică încă de la primele ore ale dimineții la Catedrala Mântuirii Neamului, pentru slujba de sfințire a picturii edificiului. Patronul FCSB a optat pentru o ținută cât se poate de sobră.

Cum a apărut Gigi Becali la Catedrala Mântuirii Neamului duminică dimineață

Mai exact, în imaginile făcute publice pe internet, Gigi Becali poartă niște pantaloni în dungi și un pardesiu negru. Iar după ce a prezentat invitația oamenilor de ordine, acesta s-a grăbit să își ocupe locul.

Menționăm faptul că în cursul zilei de astăzi se sfințește pictura Catedralei Mântuirii Neamului. Sfințirea are loc în cadrul unei ceremonii conduse de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Doar invitații oficiali au însă acces la acest eveniment. De altfel doar un număr de 2.500 de persoane au primit invitația pentru a putea să participe la sfințirea de duminică, 26 octombrie.

De ce a venit singur patronul FCSB

Acesta este și motivul pentru care Gigi Becali a venit singur. Mai exact, .

Totodată, el a mai dezvăluit faptul că evenimentul e unul important și vine cu niște ”condiții” pe măsură. Astfel, fiecare invitat ajunge să fie .

„Da, merg, dar am primit numai una, nici măcar familiei, doar una mi-a dat mie. Fiecare invitat este verificat de SPP, așa mi-au zis. (n.r. e un eveniment foarte important) Da”, a afirmat omul de afaceri în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum arată programul oficial al sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului

Conform programului oficial, accesul la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului s-a făcut începând cu ora 07.00, pe baza listelor de acreditare. Mai departe, până la ora 10:00 are loc Slujba Sfintei Liturghii, oficiată de trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți și 12 diaconi delegați din întreaga țară.

Începând cu ora 10:15, în programul oficial observăm că are loc sosirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului Daniel la „Catedrala Națională”. Slujba de sfințire a picturii Catedralei are loc între orele 10:30 și 12:30.

Slujba este oficiată de cei doi înalți ierarhi, împreună cu un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. Ceremonia se va încheia cu citirea „Actului de Sfințire”.