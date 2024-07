Primele imagini cu suspecții care târăsc geamantanul în care a fost găsit cadavrul din Vaslui. Polițiștii bănuiesc cine ar fi criminalii

Suspecții au fost surprinși pe camere în momentul în care au abandonat geamantanul cu cadavrul din Vaslui. Localnicii sunt îngroziți.

Poliția este pe urmele suspecților

Camerele de supraveghere montate în zonă au surprins momentele în care două persoane trag de un geamantan pe care îl abandonează pe marginea unui drum.

Polițiștii suspectează că cele două persoane ar fi un bărbat de aproximativ 52 de ani, din Pungești, recidivist și concubina acestuia. De asemenea, în apropierea caselor acestora s-au identificat urme ale troller-ului, conform Antena 3 CNN.

Un localnic susține că a auzit sunetele geamantanului târât și că atunci ar fi fost momentul când suspecții treceau prin acea zonă. Imediat, au verificat și camerele de supraveghere, conform sursei citate.

”Am primit un telefon de la o vecină care m-a întrebat dacă am auzit ce s-a întâmplat în sat. Că este un cadavru în geamantan la pod… M-am dus și am văzut camerele de supraveghere și să văd umbrele. Am auzit eu pe stradă cum târau ceva de plastic… Dar pe camere se vede cum târau troller-ul în urma lor”, relatează martorul.

Evenimentul ce a îngrozit locuitorii din Pungești

încă de sâmbătă, însă nimeni nu se gândea la descoperirea pe care urma să o facă un consătean peste câteva zile. Oamenii s-au gândit că ori este un animal mort, ori gunoi, însă mirosul puternic i-a pus pe gânduri.

După ce un bărbat și-a făcut curaj să deschidă geamantanul, poliția a fost imediat alertată. Au descoperit că , în poziție ghemuită, al unui bărbat.

„La data de 15.07.2024, ora 21.27, o patrulă de poliție din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Vaslui a fost sesizată telefonic de către un bărbat din satul/comuna Pungești, județul Vaslui, cu privire la faptul că, în vecinătatea unui drumul sătesc din Pungești, pe marginea drumului, se află un geamantan, în interior căruia se află cadavrul unei persoane necunoscute, de sex masculin.

La fața locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, formată din cadre ale Poliției Municipiului Vaslui, Serviciului Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic, coordonată de inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. Totodată, la fața locului s-a deplasat și procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui. În cauză sunt efectuate cercetări în vederea stabilirii identității persoanei decedate, împrejurărilor în care s-a produs decesul acesteia și dispunerea măsurilor legale”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.