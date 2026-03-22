Primele imagini de la antrenamentul României inainte de barajul cu Turcia la Istanbul. Ianis Hagi, în centrul atenției

Iulian Stoica
22.03.2026 | 21:56
Au mai rămas doar 4 zile până când România se va duela cu Turcia în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Duelul este programat joi, 26 martie, iar toată suflarea microbistă din țară speră ca elevii lui Mircea Lucescu să se impună. Jucătorii au efectuat deja primul antrenament, iar Ianis Hagi a fost surprins în plină acțiune.

Mircea Lucescu a efectuat primul antrenament înainte de barajul cu Turcia. Selecționerul nu a avut la dispoziție toți jucătorii convocați, în contextul în care unii internaționali, precum Rațiu și Radu, au disputat meciuri oficiale în străinătate. Aflat cu un colectiv redus, „Il Luce” i-a văzut la acțiune pe cei care s-au prezentat mai devreme la lot.

Selecționerul a surprins pe toată lumea în momentul în care i-a adus la lot pe Coubiș sau Marius Coman, despre atacant FANATIK a scris în premieră, aceștia fiind pentru prima oară la lotul național. Totuși, Mircea Lucescu se va putea baza pe jucători consacrați precum Ianis Hagi, Răzvan Marin și Nicolae Stanciu, cei trei având peste 50 de selecții.

Transferat în vara anului trecut la Alanyaspor, Ianis Hagi parcurge o formă foarte bună în Turcia. Mijlocașul a marcat trei goluri în 2026 și a venit la echipa națională cu un moral excelent, iar acest lucru s-a văzut de la primul antrenament. Pagina oficială a „tricolorilor” a postat imagini de la sesiunea de pregătire, iar Hagi a fost surprins cu mingea la picior, calitățile sale tehnice fiind bine cunoscute.

Cum arată lotul convocat de Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a decis să cheme la lotul național cei mai în formă jucătorii români. Selecționerul a avut bătăi de cap pe partea ofensivă, unde nu s-a putut baza pe Louis Munteanu sau Denis Drăguș. În lipsă de variante, „Il Luce” l-a convocat în premieră pe Marius Coman. Veștile proaste au curs și după ultima rundă din SuperLiga, Mihai Popa devenind indisponibil după CFR Cluj – Rapid 1-0. Lista jucătorilor pentru barajul cu Turcia arată astfel:

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
