„Bravo, ai stil!”. Primele imagini de la Mogoșoaia! Tricolorii s-au întrecut în ținute: cine a atras toate privirile. Video

Naționala României s-a reunit la Mogoșoaia înaintea barajului din deplasare cu Turcia pentru CM 2026, programat pe 26 martie. Elevii lui Mircea Lucescu (80 de ani) și-au făcut apariția în ținute extrem de diverse, de la trening, la stil casual, la elegant. Cine a fost cel mai bine îmbrăcat „tricolor”.
Data de 26 martie are o însemnătate foarte mare pentru întreg fotbalul românesc. Naționala României merge pe Beșiktaș Park pentru duelul contra Turciei în cadrul primului baraj de accedere la CM 2026. „Tricolorii” s-au reunit în cantonamentul de la Mogoșoaia începând de sâmbătă, ora 12:00 și până miercuri, ora 10:00, când este programată plecarea la Istanbul. Aparițiile jucătorilor lui Mircea Lucescu au fost cu adevărat spectaculoase, din punct de vedere al ținutelor abordate.
Când nu îmbracă echipamentul sportiv, fotbaliștii obișnuiesc să își etaleze ținutele la modă, alcătuite din piese de firmă care au prețuri pe măsură. Asta s-a întâmplat și în rândul „tricolorilor”. Dacă Marius Coman (29 de ani), atacantul lui UTA, a venit într-un trening, toate privirile au fost furate de Ianis Hagi (27 de ani), venit la patru ace.
Dacă Vicenzo Montella (51 de ani) a convocat la naționala Turciei 30 de jucători, Mircea Lucescu nu a avut un bazin atât de ofertant la această acțiune din cauza accidentărilor sau suspendărilor. „Il Luce” a selectat 26 de jucători, iar cea mai recentă modificare a fost cea a portarului Mihai Popa (25 de ani), care s-a accidentat și care i-a lăsat astfel locul lui Cătălin Căbuz (29 de ani).
Interesant este că cel din urmă portar a evoluat în partida FC Argeș – U Cluj 0-1, din a doua etapă din play-off. La două ore după ce a aflat că se va alătura lotului echipei naționale, Căbuz a comis o gafă uriașă prin care piteștenii au pierdut meciul. Iată lotul complet selectat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia: