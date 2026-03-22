Sport

„Bravo, ai stil!”. Primele imagini de la Mogoșoaia! Tricolorii s-au întrecut în ținute: cine a atras toate privirile. Video

„Tricolorii” s-au reunit la Mogoșoaia înaintea barajului cu Turcia. „Întrecere” între ținute și stiluri vestimentare diverse. Cine a furat toate privirile.
Mihai Dragomir
22.03.2026 | 14:39
Bravo ai stil Primele imagini de la Mogosoaia Tricolorii sau intrecut in tinute cine a atras toate privirile Video
ULTIMA ORĂ
„Tricolorii” s-au întrecut în ținute la reuniunea de la Mogoșoaia. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Naționala României s-a reunit la Mogoșoaia înaintea barajului din deplasare cu Turcia pentru CM 2026, programat pe 26 martie. Elevii lui Mircea Lucescu (80 de ani) și-au făcut apariția în ținute extrem de diverse, de la trening, la stil casual, la elegant. Cine a fost cel mai bine îmbrăcat „tricolor”.

Naționala României s-a reunit la Mogoșoaia. Întrecere între ținutele fotbaliștilor lui Mircea Lucescu

Data de 26 martie are o însemnătate foarte mare pentru întreg fotbalul românesc. Naționala României merge pe Beșiktaș Park pentru duelul contra Turciei în cadrul primului baraj de accedere la CM 2026. „Tricolorii” s-au reunit în cantonamentul de la Mogoșoaia începând de sâmbătă, ora 12:00 și până miercuri, ora 10:00, când este programată plecarea la Istanbul. Aparițiile jucătorilor lui Mircea Lucescu au fost cu adevărat spectaculoase, din punct de vedere al ținutelor abordate.

ADVERTISEMENT

Când nu îmbracă echipamentul sportiv, fotbaliștii obișnuiesc să își etaleze ținutele la modă, alcătuite din piese de firmă care au prețuri pe măsură. Asta s-a întâmplat și în rândul „tricolorilor”. Dacă Marius Coman (29 de ani), atacantul lui UTA, a venit într-un trening, toate privirile au fost furate de Ianis Hagi (27 de ani), venit la patru ace.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România

Dacă Vicenzo Montella (51 de ani) a convocat la naționala Turciei 30 de jucători, Mircea Lucescu nu a avut un bazin atât de ofertant la această acțiune din cauza accidentărilor sau suspendărilor. „Il Luce” a selectat 26 de jucători, iar cea mai recentă modificare a fost cea a portarului Mihai Popa (25 de ani), care s-a accidentat și care i-a lăsat astfel locul lui Cătălin Căbuz (29 de ani).

ADVERTISEMENT
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
Digi24.ro
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”

Interesant este că cel din urmă portar a evoluat în partida FC Argeș – U Cluj 0-1, din a doua etapă din play-off. La două ore după ce a aflat că se va alătura lotului echipei naționale, Căbuz a comis o gafă uriașă prin care piteștenii au pierdut meciul. Iată lotul complet selectat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia:

”Apropiații au fost șocați”! S-a aflat: ce s-a întâmplat chiar înainte ca Chuck...
Digisport.ro
”Apropiații au fost șocați”! S-a aflat: ce s-a întâmplat chiar înainte ca Chuck Norris să moară
ADVERTISEMENT
  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
Liga 2, live video etapa 1 play-off și play-out. Chindia, umilită la Voluntari!...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 1 play-off și play-out. Chindia, umilită la Voluntari! Sepsi – FC Bihor 1-0. Heras deschide scorul
Imagini sfâșietoare cu Jose Mourinho pe banca tehnică! Ce s-a întâmplat. Video
Fanatik
Imagini sfâșietoare cu Jose Mourinho pe banca tehnică! Ce s-a întâmplat. Video
Premier League, etapa 31, exclusiv pe Voyo! Newcastle – Sunderland 1-0. Incidente grave...
Fanatik
Premier League, etapa 31, exclusiv pe Voyo! Newcastle – Sunderland 1-0. Incidente grave înainte de meci. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Anunță Apocalipsa pentru formația lui Gigi Becali: 'FCSB va fi pulverizată'
iamsport.ro
Anunță Apocalipsa pentru formația lui Gigi Becali: 'FCSB va fi pulverizată'
