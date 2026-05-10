Primele imagini de la nuntă! Victor Cornea, îmbrăcat de Adina Buzatu! Cum arată Andreea Bălan în rochie de mireasă

Atmosferă de basm la nunta dintre Andreea Bălan și Victor Cornea! Cei doi și-au făcut apariția la ceremonia religioasă organizată pe pontonul unui local exclusivist din Buftea, iar primele imagini cu ținutele mirilor au atras instant toate privirile.

Andreea Bălan și Victor Cornea sunt soț și soție

Dacă Andreea Bălan a mizat pe un look romantic, sofisticat și desprins parcă din filmele hollywoodiene, Victor Cornea a ales eleganța clasică, într-o apariție masculină impecabilă, construită în jurul unui costum negru realizat cu ajutorul Adina Buzatu.

Tenismenul a purtat un costum negru perfect croit, cu linii curate și un aer extrem de rafinat. Papionul negru i-a completat apariția într-un stil elegant, discret și foarte sigur pe sine. În imaginile surprinse înaintea ceremoniei, Victor Cornea pare relaxat, dar vizibil emoționat, afișând acel aer de gentleman care l-a transformat, în ultima perioadă, într-una dintre cele mai apreciate prezențe masculine din zona sportivă.

De partea cealaltă, Andreea Bălan a ales o rochie de mireasă spectaculoasă, cu o trenă lungă și un voal amplu care i-a oferit o apariție aproape regală în momentul în care a pășit spre altarul amenajat pe pontonul lacului. Mireasa și-a purtat părul desfăcut, perfect drept, într-un look elegant și minimalist, iar la gât a ales un colier de perle care a adăugat un plus de rafinament întregii ținute.

Întreg decorul a amplificat imaginea de poveste. Ceremonia religioasă a avut loc chiar pe pontonul lacului, într-un cadru exclusivist din Buftea, cu flori albe, aranjamente luxoase și lumini atent plasate pentru un efect cinematografic. În momentul în care cei doi au apărut împreună, invitații au scos telefoanele pentru a surprinde imaginile care încep să circule intens în mediul online.

Ținutele mirilor par gândite în oglindă: eleganța sobră și masculină a lui Victor Cornea contrastează perfect cu delicatețea și feminitatea Andreei Bălan. Practic, sportivul și artista au mizat pe un mix de glamour clasic și rafinament modern, exact în stilul marilor nunți de vedete internaționale.

O nuntă de poveste

Aproximativ 250 de invitați participă la . Iar imaginile cu cei doi miri au confirmat rapid un lucru: Andreea Bălan și Victor Cornea au transformat ziua nunții într-un adevărat spectacol vizual, unde fiecare detaliu pare ales cu atenție milimetrică.

părinții jucătorului de tenis și-au pus amprenta asupra zilei cu o scrisoare care i-a făcut pe iubăreți să aibă de fericire în ochi. „Felicitări, casă de granit! Sănătate, fericire și iubire infinită! Nu lăsați timpul să treacă pe lângă voi, fără să dați sens fiecărei clipe petrecute împreună. Păstrați cu sfințenie sentimentele curate care v-au invadat sufletele, precum și scoica poartă în carapacea dură comoara perlei sale pure. Vă iubim! Mama și Tata”, au transmis părinții lui Victor Cornea.

Andreea Bălan se află la cea de-a doua căsnicie, după mariajul eșuat cu actorul George Burcea, în urma căruia s-au născut Clara și Ella, fetele care îl privesc pe tenismenul Victor Cornea ca pe un tată-erou, atașându-se foarte repede de el. Sportivul și-a luat în serios rolul de tată, obișnuit deja cu asta căci mai are un băiețel dintr-o altă rețaie, un fiu pe nume Luca.