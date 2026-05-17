Liber la petrecere! Oltenii au sarbatorit titlul cu mici, bere si manele la o locaţie selectă din afara Craiovei. Video exclusiv

Universitatea Craiova a făcut show în finala de titlu cu U Cluj, pe care a câștigat-o cu scorul de 5-0. Astfel, echipa lui Filipe Coelho a devenit noua campioană a României, după ce miercuri a cucerit și Cupa României. Oltenii vor celebra aceste succese până dimineața într-un loc inedit.

Unde are loc petrecerea de titlu a Universității Craiova

Fotbaliștii Universității Craiova au făcut spectacol pe „Ion Oblemenco” . După ce au petrecut cu cei 30.000 de fani veniți pe stadion, alb-albaștrii se vor muta la un restaurant, acolo unde vor petrece până dimineața.

Universitatea Craiova a ales să organizeze petrecerea de titlu într-un local departe de oraș. Mai exact, fiesta oltenilor va avea loc la Smart Pub, Preajba, o localitate situată la 7 kilometri de Craiova. FANATIK se află deja la fața locului și a surprins cum pregătirile sunt în toi pentru sosirea campionilor.

, având în vedere că sunt matematic campioni și că au luat și Cupa României. Nici celelalte poziții din clasament nu mai pot fi influențate. U Cluj va termina pe locul 2 și va juca în Europa League, CFR Cluj pe 3 și va juca în preliminariile Conference League, în timp ce Dinamo își așteaptă adversara de la barajul pentru Europa, dintre FCSB și FC Botoșani.

Mihai Rotaru a ajuns printre primii la petrecere

Mihai Rotaru, care tocmai a cucerit primul titlu de campion de când e investitor în fotbal, nu a mai avut răbdare și a ajuns printre primii la petrecerea organizată la Smart Pub, din Preajba , imediat după ultimul fluier al „centralului” Marcel Bîrsan. Patronul oltenilor i-a așteptat pe toți jucătorii și pe toți membrii staff-ul la ieșirea din teren, i-a felicitat și a bătut palma cu toată lumea, inclusiv cu cei mai tineri dintre jucători. După Mihai Rotaru, la petrecere au sosit pe rând și alți oficiali ai campioanei în frunte cu Sorin Cârțu. Fotbaliștii lui Coelho au venit direct de la stadion, cu autocarul.

