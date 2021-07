Primele imagini de la semifinalele Survivor România 2021. Ce urmează pentru concurenții rămași

Semifinalele Surivivor România vor avea loc joi și vineri, iar concurenții vor avea parte de probe mult mai grele decât până acum. După o săptămână de jocuri individuale, telespectatorii vor afla cine merită titlul de supraviețuitor al acestui sezon.

Cei cinci concurenți rămași se vor duela pe trasee inedite, însă doar patru vor ajunge în Marea Finală, difuzată pe 10 iulie la Kanal D.

Primele imagini de la semifinalele Survivor România 2021

Sezonul al doilea al celui mai dur reality show . Joi și vineri au loc semifinalele, iar cei cinci concurenți se vor lupta pe trasee diferite, dar mult mai dificile.

După jumătate de an în care Faimoșii și Războinicii au luptat zi de zi în cele mai grele condiții, totul se va termina, dar numai unul va fi marele câștigător.

Săptămâna trecută au început jocurile individuale, iar joi și vineri au loc semifinalele. Consiliile vor fi transmise live, după cum a anunțat și Daniel Pavel.

Zannidache, Elena Marin, Andrei Dascălu, Marius Crăciun și Maria Chițu își vor demonstra abilitățile fizice și psihice zilele următoare.

„Urmează o nouă etapă pentru voi. Veți avea jocuri diferite, inedite. O săptămână cu jocuri în care tot ce ați arătat până acum va trebui să arătați nu la dublu, ci de zece ori mai intens și mai apăsat.

Vom avea marea finală Survivor România 2021. Consiliile vor fi în direct”, a transmis prezentatorul Daniel Pavel.

Albert Oprea, eliminat chiar înainte de semifinale

a fost eliminat chiar înainte de începerea semifinalelor. Războinicul a fost favoritul publicului săptămâni la rând, însă voturile celor de acasă nu l-au ajutat și de data aceasta.

Tânărul a plâns după ce și-a auzit numele, mai ales că a fost printre concurenții care au venit încă din ianuarie în Republica Dominicană.

Albert a recunoscut că își dorea foarte mult să ajungă în finală, însă drumul lui s-a încheiat săptămâna trecută.

„Mi-aș fi dorit să-mi îndeplinesc visul să ajung în finală. Îmi cer scuze, am dat tot ce am putut. Nu am vrut să vă dezamăgesc. Dar acum chiar am avut emoții, pentru că am rămas ultimii.

Am niște regrete. Aveam pretenții mai mari de la mine în această săptămână”, a declarat Albert în lacrimi, înainte de a părăsi Consiliul de eliminare.