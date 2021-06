Primele imagini din finala Burlacul 2021. Cine va fi aleasă de Andi Constantin

Ana Bene, Melissa Azak și Simona Bălăceanu sunt pretendentele la inima Burlacului, ele dorindu-și să pornească la drum alături de bărbatul pentru care au plecat în reality-show-ul filmat în Turcia.

Andi Constantin are cea mai grea decizie de făcut joi, 1 iulie, de la ora 20:30, asta pentru că în ultima ediție a au rămas favoritele sale pentru care are numai cuvinte de laudă.

Burlacul 2021, ultima ediție. Pe cine alege Andi Constantin. Imagini din finală

Fosta ispită de la „Insula Iubirii” trebuie să o alegă pe tânăra cu care dorește să-și întemeieze o familie. Așadar, Andi Constantin trebuie să se gândească extrem de bine înainte de a oferi ultimul trandafir roșu.

„Drumul către dragoste nu este deloc ușor”, este anunțul făcut de prezentatorul emisiunii, Răzvan Fodor, apărând și câteva imagini din marea finală a show-ului Burlacul 2021.

Cele trei fete rămase în competiție, Ana Bene, Melissa Azak și Simona Bălăceanu, apar într-un decor de poveste, exact ca la o cununie organizată în aer liber.

Cine sunt finalistele de la Burlacul 2021. Au pasiuni diferite

Ana Bene are 35 de ani, este cosmetician și make-up artist. Tânăra din Cluj-Napoca este pasionată de sporturile de iarnă, având propria afacere, un salon de înfrumusețare.

„Am propria mea afacere, lucrez la un salon de înfrumusețare. Mă împlinește această meserie! E locul unde am învățat să am răbdare, unde am învățat să lucrez cu oamenii, unde pur și simplu trăiesc în armonie cu mine”, a spus la un moment dat Ana.

Melissa Azak (28 de ani) s-a născut în Franța și este pe jumătate turcoaică, ea fiind pasionată de design vestimentar pentru care a făcut mai multe cursuri.

„Am 28 de ani și stau singură aici. Familia mea e în Franța. Mă descurc foarte bine, stau singură de la 18 ani. Îmi place să fac sport, să mă întâlnesc cu prietenii și cu rudele, să petrec timp cu prietenii, să muncesc”, a declarat finalista de la Antena 1.

Cea de-a treia l, Simona Bălăceanu (25 de ani) este cea mai tânără din competiție. Îi place să picteze, la prima întâlnire cu Andi Constantin venind cu un tablou extrem de frumos.

„Este o pasiune, modul în care mă deconectez de la realitate. Îmi expun trăirile, stările alea schimbătoare, sentimentele și viziunea pe pânză, aici, acum”, a spus tânăra despre hobby-ul său.