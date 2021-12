Primele imagini cu scandalul dintre jurnaliştii italieni şi soţii Şoşoacă. Ce s-a petrecut, de fapt, la locuinţa senatoarei

Între jurnaliștii italieni de la postul Rai Uno și soții Șoșoacă a izbucnit un scandal după ce aceștia au fost sechestrați în urma unui interviu cu senatoarea.

Jurnaliștii i-au adresat senatoarei întrebări despre gestionarea pandemiei de COVID-19 în țară și condițiile din spitale. Diana Șoșoacă a blocat echipa de știri și pe Lucia Goracci în biroul ei, iar apoi a chemat Poliția, susțin aceștia, potrivit .

Soțul Dianei Șoșoacă, Silvestru Șoșoacă, a fost plasat luni sub control judiciar de către procurori. Bărbatul a fost acuzat că ar fi agresat o echipă de jurnaliști străini care au venit să-i ia un interviu soției sale.

Primele imagini cu scandalul dintre jurnaliştii italieni şi soţii Şoşoacă

În timp ce se afla sub audieri, Diana Șoșoacă s-a aflat în fața Parchetului, împreună cu mai multe persoane. Senatoarea i-a numit „criminali” pe jurnaliștii italieni și i-a acuzat de abuzuri și înscenări.

Scandalul a început după ce aceasta a apelat la 112 vineri, în timpul unui interviu pe care îl acorda unei echipe de la o televiziune străină, în urma unui conflict izbucnit pe fondul întrebărilor adresate de către jurnaliști, notează .

Solidarietà a Lucia Goracci ( ) del bloccata e aggredita in Romania da una senatrice mentre faceva il suo lavoro. Un politico che usa il potere per zittire l’informazione tradisce l’idea stessa di democrazia — Lapo Elkann (@lapoelkann_)

Luni, Poliția Capitalei a anunțat că au fost deschise două dosare penale în acest caz, dintre care unul pentru ultraj. Oamenii legii nu au dat vreun nume.

Soțul Dianei Șoșoacă este vizat în acest doar. Acesta a fost acuzat că ar fi agresat un polițist care a mers vineri la cabinetul senatoarei.

Silvestru Șoșoacă a fost audiat luni timp de câteva ore la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1. În acest timp, Diana Șoșoacă a venit în fața instituției alături de mai multe persoane și de jurnaliști. Aceasta a strigat la jurnaliști și jandarmi, iar totul a fost transmis pe Facebook.

Susținătorii soțului senatoarei au primit amenzi 2.500 de lei pentru că nu au purtat măști de protecție.

Jurnalista Lucia Goracci, declarații despre plângerea penală împotriva Dianei Șoșoacă

a depus o plângere penală pe numele soților Șoșoacă pentru sechestrare, lipsire de libertate și violențe. Aceasta a explicat de unde a pornit scandalul cu senatoarea și soțul ei.

Împreună cu o echipă de știri, jurnalista ar fi trebuit să-i ia un interviu Dianei Șoșoacă, însă situația a degenerat. Inițial, lucrurile mergeau bine, însă Lucia Goracci a rămas pe hol în momentul în care a început filmarea.

Soțul senatoarei a adus un sac negru și le-a spus jurnaliștilor că acolo sunt puse persoanele decedate, scrie .

„Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie”, a povestit Lucia Goracci pentru sursa citată.

După acest moment, Diana Șoșoacă a devenit extrem de agitată. Aceasta le-a spus jurnaliștilor de la postul italian Rai 1 că ea decide condițiile în care va avea loc interviul.

Atunci când echipa de filmare s-a pregătit să părăsească biroul senatoarei, Diana Șoșoacă nu i-a mai lăsat să plece. Senatoarea a încuiat ușa și i-a spus soțului ei să cheme Poliția.

„După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. Intră în conflict şi spune că dacă nu îi convin condițiile pe care ea le hotăraște poate să plece.

În acel moment echipa de la RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa zicând că nu ieșim nicăieri.

A spus ulterior soțului să sune la Poliţie după ce a început să țipe”, a mai declarat jurnalista Lucia Goracci.

Jurnalista a fost mușcată de mână de soțul senatoarei. „M-a muşcat de mână şi apoi am ieșit afară”, a adăugat ea.