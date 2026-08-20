Sport

Primele măsuri după intrarea CFR-ului în insolvență! Răzvan Zăvăleanu, veste proastă pentru Marius Șumudică

Răzvan Zăvăleanu a anunțat primele măsuri după intrarea CFR-ului în insolvență și a explicat ce se întâmplă cu popririle și interdicția FIFA la transferuri.
Alex Bodnariu
20.08.2026 | 17:00
Primele masuri dupa intrarea CFRului in insolventa Razvan Zavaleanu veste proasta pentru Marius Sumudica
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Răzvan Zăvăleanu a anunțat primele măsuri la CFR Cluj! Ce urmează după intrarea în insolvență
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CFR Cluj a intrat oficial în insolvență. Tribunalul Specializat Cluj a admis joi, 20 august, cererea depusă de club și a deschis procedura. Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar, a oferit primele detalii despre situația formației din Gruia și despre măsurile care vor fi luate imediat.

Răzvan Zăvăleanu a anunțat primele măsuri la CFR Cluj! Ce urmează după intrarea în insolvență

Ardelenii au apelat la insolvență pe fondul problemelor financiare acumulate în ultima perioadă. Clubul s-a confruntat cu datorii și cu popriri pe conturi, iar conducerea a decis să solicite protecția oferită de această procedură.

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Urmează să fie stabilite datoriile și lista creditorilor, iar ulterior poate fi întocmit un plan de reorganizare. Obiectivul este ca formația din Gruia să își poată continua activitatea și să își rezolve treptat problemele financiare.

Primele măsuri au fost deja stabilite. Răzvan Zăvăleanu a anunțat că prioritatea este situația conturilor CFR-ului, care erau poprite înainte de deschiderea procedurii. Odată cu intrarea în insolvență, popririle sunt ridicate, iar administratorul judiciar va începe apoi să studieze documentele clubului.

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„Nu am apucat să studiez actele, urmează ca începând de astăzi (n.r. joi, 20 august) să intrăm în pâine. Ne ocupăm întâi de popririle pe conturi. Conturile erau poprite, dar odată cu deschiderea insolvenței popririle sunt ridicate. De mâine (n.r. vineri, 21 august) ne vom uita pe acte”, a declarat Răzvan Zăvăleanu, conform Digi Sport.

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Mai face CFR Cluj transferuri? Ce spune Răzvan Zăvăleanu

Acesta a vorbit și despre interdicția la transferuri. Marius Șumudică, antrenorul echipei, a cerut de urgență întăriri, întrucât este de părere că actualul lot nu îi permite să își atingă obiectivele. Zăvăleanu a precizat că vor fi luate măsuri pentru ridicarea sancțiunii impuse de FIFA, însă nu poate oferi garanții în privința momentului în care CFR Cluj va putea din nou să legitimeze jucători.

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„Există o interdicție impusă de FIFA, dar urmează să ne ocupăm și de acest aspect. Este o situație pe care am mai întâlnit-o la Dinamo și la CFR. Eu nu știu cât le ia celor de la FIFA să ridice interdicția. Nu știu în cât timp vor reacționa ei. Sunt precaut, nu știu când vom avea posibilitatea să facem transferuri”, a mai precizat Răzvan Zăvăleanu.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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