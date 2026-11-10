Primele nume care pleacă de la FCSB! Gigi Becali: „Afară! Pe celălalt îl trimit la echipa a doua”

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Gigi Becali (68 de ani) a ajuns la concluzia că problemele nu sunt doar la nivelul lotului, ci și la nivel de staff. Patronul FCSB s-a săturat de umilințele din campionat, astfel că a luat decizia să renunțe la șase oameni din staff. Omul de afaceri a dat și două nume: Florin Cernat va părăsi clubul în această iarnă, în timp ce Lucian Filip va fi trimis la echipa a doua.

Gigi Becali face curățenie în staff-ul lui FCSB! Vor avea loc șase plecări de la club

FCSB a obținut trei victorii consecutive după venirea lui Reghecampf, inclusiv un succes răsunător în derby-ul cu Rapid, cu scorul de 4-1. Lucrurile păreau că se îndreaptă spre bine, însă au urmat alte trei meciuri pierdute, toate cu scorul de 0-1. Astfel, Gigi Becali a ajuns la concluzia că trebuie să facă o adevărată revoluție la echipă.

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În iarnă, omul de afaceri este gata să-i aducă 5-6 jucători noi lui Laurențiu Reghecampf, dar să se și despartă de mai mulți oameni din staff. El a anunțat că Florin Cernat nu va mai continua la FCSB, în timp ce Lucian Filip va fi trimis la echipa a doua.

„Vor pleca vreo șase inși, o să dau afară vreo 5-6 de la club, e și Cernat printre ei. Nu contează legătura cu MM, cu atât mai mult, trebuie să răspundă cineva și dacă jucătorul sau jucătorii care s-au luat. Ca să aduci un jucător care te costă 3 milioane, trebuie să-l vezi bine și, dacă l-au văzut bine, l-au văzut Cernat, Alin Stoica, MM și cu Filip.

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Filip e un om prea cuminte, o să-l trimit acolo unde a venit prima dată, la echipa a doua, să lucreze acolo, nu că, «hai că venim să ne distrăm la prima echipă, hai să facem aici un staff mai mare că ne distrăm, venim la antrenamente, ne distrăm», nu mai merge așa! Avem un atacant, Avram, 16 ani, avem Stoian, avem un fundaș central, Dăncuș, avem Pădurariu iar, sunt o mână de tineri, 5-6 jucători de mare perspectivă și mare valoare. Dacă îi creștem bine pe ăștia, putem să ne bazăm peste 3 ani să avem o echipă a noastră crescută la noi în academie, cu jucători valoroși români”, a declarat Gigi Becali la

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MM Stoica, singurul punct fix din staff-ul lui FCSB

La FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a explicat că va schimba o mare parte din staff în curând. Latifundiarul din Pipera deja a început să se miște, iar În decursul zilei de marți, omul de afaceri a dezvăluit pentru sursa citată anterior că s-a înțeles cu fostul selecționer U21 pentru postul de antrenor secund.

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Gigi Becali a fost foc și pară după rezultatele slabe din Cupa României și SuperLiga și a explicat că nici postul lui Laurențiu Reghecampf nu este bătut în cuie dacă nu va reuși să obțină rezultate în cel mai scurt timp, mai ales că deja s-a scurs o jumătate de sezon regulat, iar FCSB se poziționează doar pe locul 8. Singurul post asigurat în club îl are Mihai Stoica, care are o relație de prietenie specială cu Gigi Becali. Cu toate acestea, după ce două dintre ultimele achiziții, Ofri Arad și Aymen Boutoutaou, nu l-au mulțumit pe patron.