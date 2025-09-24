Primele oferte pentru Mircea Rednic după despărțirea de Standard Liege: „E pregătit pentru o nouă provocare”

Mircea Rednic, în acest sezon, nu duce lipsă de oferte după despărțirea de echipa belgiană. Un apropiat al antrenorului român a dezvăluit ce urmează pentru acesta în viitorul apropiat.

Ce urmează în cariera de antrenor a lui Mircea Rednic

Mircea Rednic s-a despărțit la finalul sezonului trecut de UTA, echipă pe care a menținut-o în ultimele sezoane în primul eșalon. „Puriul” a uimit ulterior semnând cu belgienii de la Standard Liege, formație pe care o mai pregătise în urmă cu mai bine de un deceniu.

Doar 5 etape a rezistat tehnicianul român în Belgia, fiind demis și înlocuit cu Vincent Euvrard. Alexandru Meszar, oficialul de la UTA și fostul patron al lui Rednic, a dezvăluit ce urmează acum pentru antrenorul de 63 de ani.

„Pregătit pentru o nouă provocare!”

„De obicei, eu nu comentez despre situația de la alte cluburi. Pot să vă spun doar că Mircea Rednic a trecut peste această despărțire cu bine. Are un tonus foarte bun, este ok. Pregătit pentru o nouă provocare, vrea să revină.

Deja a avut anumite oferte, pe care le-a refuzat însă, deocamdată. În România, probabil nu a fost tratat așa cum ar fi trebuit”, a spus Alexandru Meszar, finanțatorul celor de la UTA, la

Mircea Rednic a dat cărțile pe față după despărțirea de Standard Liege

Cu doar 7 puncte strânse în 5 meciuri, Mircea Rednic nu a mai fost agreat de conducerea lui Standard Liege. „Puriul” a fost îndepărtat de pe banca tehnică, iar apoi a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat.

Totul ar fi plecat de la politica clubului, care stabilise că directorul sportiv să facă exact transferurile pentru stilul de joc impus, dar care s-ar fi implicat mai mult decât era cazul: „Situația era clară înainte de a semna: Marc (n.r. Marc Wilmots, directorul sportiv) se ocupa de transferuri, iar eu de antrenamente și de programul echipei.

Dar încă din prima zi, Marc a vrut să facă totul și să controleze tot. Am vrut să revin la Standard, am vrut să ajut acest club (…), a precizat Mircea Rednic, printre altele, conform