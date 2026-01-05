Sport

Primele poze cu Liam Eissat în echipamentul lui Dinamo! Fratele internaţionalului român, testat de Kopic în Antalya. Foto şi video

Dinamo l-a luat la pregătiri în Antalya pe Liam Eissat, fratele internaţionalului român Lisav Eissat. Jucătorul în vârstă de 18 ani este în probe alături de "câini" şi trage tare să îl impresioneze pe Kopic.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
05.01.2026 | 18:20
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Dinamo pregăteşte a doua parte a sezonului în Antalya. Jucătorii lui Dinamo au parte de condiţii ideale de pregătire, mai ales că temperatura din timpul zilei ajunge şi la 18 grade Celsius.

Astfel, e de înţeles că buna dispoziţie este la ea acasă la şedinţele de pregătire de la Dinamo. În lotul „câinilor” pentru cantonamentul din Antalya se află şi Liam Eissat, fratele internaţionalului român Lisav Eissat.

În vârstă de 18 ani, Liam joacă pe postul de extremă şi trage tare să îl impresioneze pe Zeljko Kopic în stagiul de pregătire din Turcia. Jucătorul este văzut ca o reală promisiune, un fotbalist foarte talentat.

La şedinţele de pregătire Liam Eissat a fost integrat de colegii săi mai experimentaţi în grup. Abia venit alături de „câini”, atacantul a intrat repede la jocul de fotbal tenis, alături de toată echipa.

Lisav Eissat a debutat în octombrie la echipa naţională

Liam Eissat este fratele internaţionalului român, Lisav Eissat. Are dublă cetăţenie, română şi israeliană şi a făcut parte din lotul celor de la Maccabi Haifa, dar şi Hapoel Kfar Saba, echipă de liga a doua din Israel, unde a fost împrumutat.

Lisav Eissat a debutat în naţionala României la amicalul cu Moldova din luna octombrie, câştigat de „tricolori” cu 2-1. El a fost integralist şi în ultima etapă din preliminarii, 7-1 cu San Marino.

Andrei Nicolescu îl vrea şi pe Eissat cel mare: „E un jucător cu reale calităţi!”

Lisav Eissat este unul dintre jucătorii doriţi de Andrei Nicolescu la Dinamo. Legitimat la Maccabi Haifa, fundaşul român de origine israeliană este pe lista „câinilor”, dar tratativele avansează greu din cauza pretenţiilor mari ale celor de la Maccabi:

„Eissat este un jucător cu reale calități. Evident că ni-l dorim, dar e drum lung până acolo. Nu din cauza lui, ci din cauza clubului la care activează.

Am văzut niște declarații, dar nu știu dacă-s reale sau nu (n.r. – Că s-ar lupta cu FCSB pentru transferul lui Eissat)”, a dezvăluit Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Dumitru Dragomir, impresionat de Lisav Eissat: „Nici Inter nu are fundaş central ca el!”

Fostul şef al Ligii Profesioniste, Dumitru Dragomir, l-a urmărit pe Lisav Eissat în meciurile de la naţională şi a dat verdictul: „este un jucător tare de tot”.

„Lisav Eissat e jucător de FCSB. Jucător bun, dă cu capul de nu s-a pomenit. Jucător tare de tot. E de echipă mai mare decât FCSB. Eu spun că nici Inter nu are fundaş central ca el.

O să vedeţi în următorii ani. Ce fundaşi are Inter? În afară de ăla de la City (n.r. Akanji), care o ţine din gafă în gafă… Acerbi e deodată cu mine. Ce să mai?”, a declarat Dumitru Dragomir în stilu-i caracteristic, la Profeţiile lui Mitică.

29 de jucători sub comanda lui Kopic în Antalya

Dinamo efectuează stagiul de pregătire din Antalya între 3 şi 12 ianuarie, când este programată întoarcerea în ţară a „câinilor”. Elevii lui Kopic vor avea şi două meciuri amicale: cu Young Boys Berna (7 ianuarie) şi FC Gangwon (11 ianuarie).

Lotul lui Dinamo în cantonamentul din Antalya

  • Portari: Alexandru Roșca, Codruț Sandu, Mario Din-Licaciu, Costin Ungureanu
  • Fundași: Maxime Sivis, Jordan Ikoko, Kennedy Boateng, Nikita Stoinov, Mihnea Toader, Raul Opruț, Valentin Țicu
  • Mijlocași: Andrei Mărginean, Eddy Gnahore, Champos Kyriakou, Cristian Licsandru, Cristian Mihai, Cătălin Cîrjan, Casian Soare, Georgi Milanov, Luca Bărbulescu
  • Atacanți: Alexandru Musi, Daniel Armstrong, Adrian Caragea, Liam Eissat (în teste), Alberto Soro, Alexandru Pop, Stipe Perica, Mamoudou Karamoko, Adrian Mazilu

