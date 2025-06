Primele poze în care Rebecca Dumitrescu apare cu iubitul. Anamaria Prodan, încântată de tânăr

Rebecca Dumitrescu, fiica cea mare a impresarei Anamaria Prodan, este o persoană foarte discretă. Abia recent au apărut în care aceasta este împreună cu iubitul. Anamaria Prodan se declară încântată de tânărul de origine americană.

Rebecca Dumitrescu, primele poze cu iubitul

Au apărut primele fotografii în care Rebecca Dumitrescu este alături de partenerul de viață. Shane Sears, cel care o face fericită de aproximativ doi ani, a fost prezent la vernisajul pe care tânăra l-a organizat la București.

Cu această ocazie a dezvăluit că este originar din Laguna Beach, Statele Unite ale Americii. De asemenea, a declarat că activează în același domeniu în care lucrează și cea mare a impresarei Anamaria Prodan.

„Acesta este primul meu interviu. Sunt Shane Sears, din California, Laguna Beach, USA. Jobul meu e foarte asemănător. Sunt în industria modei”, a spus iubitul Rebeccăi Dumitrescu, în emisiunea Xtra Night Show. Vezi imaginile .

Anamaria Prodan a spus ce părere are despre partenerul fiicei sale, precizând că tânărul este foarte educat și respectuos. În plus, s-a integrat de minune în familia vedetei, vernisajul din Capitală fiind un prilej de a se vedea cu toții.

Mai mult decât atât, evenimentul a arătat că se sprijină reciproc în momentele cheie din viață. În altă ordine de idei, fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf susține că este mândră de reușitele bifate de fata sa.

Anamaria Prodan, aprecieri pentru Rebecca Dumitrescu

Anamaria Prodan are numai aprecieri pentru fiica sa cea mare, Rebecca Dumitrescu. Renumita impresară de fotbal susține că arta pe care o face tânăra nu este deloc costisitoare pentru pasionați. Cel mai scump tablou este 10.000 de dolari.

„Rebecca are prima ei prezentare în România, este pictor, artă abstractă. Vineri, la ora 18.00, primul ei vernisaj. 24 de tablouri are. Acum o lună a expus la New York, a avut 20 de lucrări.

Acum un an a expus în Los Angeles. Pentru mine faptul că a venit în România este ceva de suflet. Vinde tot! Strânge tot! Fiica mea nu e ca mine așa cheltuitoare. Strânge fiecare bănuț”, a spus Anamaria Prodan, în aceeași emisiune de la Antena Stars, mai arată sursa citată.