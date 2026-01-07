Sport

Primele probleme adevărate pentru Dan Șucu la Genoa! Ce au putut să facă fanii la baza de antrenament: ”Aveți grijă, răbdarea începe să se termine”. Foto

Genoa are parte de un nou sezon teribil de greu, iar fanii par să-și fi pierdut răbdarea. Ce mesaj au avut suporterii ”Grifonului” pentru patronul Dan Șucu.
Traian Terzian
07.01.2026 | 20:39
Dacă până acum marile probleme ale lui Dan Șucu la Genoa erau reprezentate de rezultatele modeste, acum omul de afaceri are și alte belele pe cap. Și asta pentru că fanii tot mai nemulțumiți au transmis un mesaj clar.

Fanii lui Genoa, mesaj virulent la adresa lui Dan Șucu

La finalul anului trecut, Dan Șucu a promis că luna ianuarie va veni cu câteva surprize plăcute pe planul transferurilor. Însă, deocamdată Genoa nu a făcut nicio achiziție și acest lucru i-a dezamăgit teribil pe suporteri.

Conform pianetagenoa1893.net, trei dintre facțiunile galeriei formației italiene au mers la baza de antrenament a formației pregătite de Daniele De Rossi și au afișat un banner care avea o țintă precisă: patronul Dan Șucu și promisiunile sale pentru mercato de iarnă.

”Crăciunul a trecut, iar Boboteaza nu ne-a adus niciun cadou! Vântul va purta toate promisiunile!! Aveți grijă, răbdarea începe să se termine”, a fost mesajul amenințător semnat de grupările de fani 5R, CRB și LR.

Fani Genoa
Ce mesaj au afișat fanii lui Genoa la baza de antrenament împotriva conducerii: Foto: pianetagenoa1893.

Ce ținte de transfer are Genoa lui Șucu

Este pentru prima dată când suporterii de la Genoa se răzvrătesc împotriva patronului Dan Șucu. Acesta a preluat clubul la finalul anului trecut și a reușit să reducă din deficitul financiar, dar trebuie să scoată anual din buzunar 30-40 de milioane de euro pentru a acoperi datoriile.

Formația italiană nu a făcut deocamdată niciun transfer în această iarnă, deși s-a scris că există interes pentru doi jucători importanți. Este vorba de atacantul ucrainean Artem Dovbyk de la AS Roma și mijlocașul Marco Brescianini de la Atalanta.

Genoa a avut parte de o perioadă bună imediat după ce Daniele De Rossi a fost numit pe banca tehnică, însă finalul lui 2025 a venit cu trei înfrângeri grele. Noul an a început cu o remiză pe teren propriu cu Pisa, iar ”Grifonul” este chiar deasupra liniei de retrogradare.

Nicolae Stanciu, final de drum la Genoa?

Internaționalul român nu a reușit să se impună după transferul la Genoa din vară. Accidentat o bună perioadă de timp, Nicolae Stanciu nu a jucat decât 6 meciuri în toate competițiile și a marcat un gol.

În aceste condiții, presa italiană a anunțat că mijlocașul în vârstă de 32 de ani nu va mai rămâne la Genoa. Ar urma să fie cedat sub formă de împrumut sau chiar vândut definitiv dacă va exista o ofertă bună pentru club.

