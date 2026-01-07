Primele probleme adevărate pentru Dan Șucu la Genoa! Ce au putut să facă fanii la baza de antrenament: ”Aveți grijă, răbdarea începe să se termine”. Foto

ADVERTISEMENT

Dacă până acum marile probleme ale lui Dan Șucu la Genoa erau reprezentate de rezultatele modeste, acum omul de afaceri are și alte belele pe cap. Și asta pentru că fanii tot mai nemulțumiți au transmis un mesaj clar.

Fanii lui Genoa, mesaj virulent la adresa lui Dan Șucu

La finalul anului trecut, Dan Șucu a promis că luna ianuarie va veni cu câteva surprize plăcute pe planul transferurilor. Însă, deocamdată Genoa nu a făcut nicio achiziție și acest lucru i-a dezamăgit teribil pe suporteri.

Conform , trei dintre facțiunile galeriei formației italiene au mers la baza de antrenament a formației pregătite de Daniele De Rossi și au afișat un banner care avea o țintă precisă: patronul Dan Șucu și promisiunile sale pentru mercato de iarnă.

”Crăciunul a trecut, iar Boboteaza nu ne-a adus niciun cadou! Vântul va purta toate promisiunile!! Aveți grijă, răbdarea începe să se termine”, a fost mesajul amenințător semnat de grupările de fani 5R, CRB și LR.

Ce ținte de transfer are Genoa lui Șucu

Este pentru prima dată când suporterii de la Genoa se răzvrătesc împotriva patronului Dan Șucu. Acesta a preluat clubul la finalul anului trecut și , dar trebuie să scoată anual din buzunar 30-40 de milioane de euro pentru a acoperi datoriile.

Formația italiană nu a făcut deocamdată niciun transfer în această iarnă, deși s-a scris că . Este vorba de atacantul ucrainean Artem Dovbyk de la AS Roma și mijlocașul Marco Brescianini de la Atalanta.

Genoa a avut parte de o perioadă bună imediat după ce Daniele De Rossi a fost numit pe banca tehnică, însă finalul lui 2025 a venit cu trei înfrângeri grele. Noul an a început cu o remiză pe teren propriu cu Pisa, iar ”Grifonul” este chiar deasupra liniei de retrogradare.

Nicolae Stanciu, final de drum la Genoa?

Internaționalul român nu a reușit să se impună după transferul la Genoa din vară. Accidentat o bună perioadă de timp, Nicolae Stanciu nu a jucat decât 6 meciuri în toate competițiile și a marcat un gol.

În aceste condiții, presa italiană a anunțat că . Ar urma să fie cedat sub formă de împrumut sau chiar vândut definitiv dacă va exista o ofertă bună pentru club.