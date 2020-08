Primele reacții ale lui Ionuț Negoiță după ce a vândut Dinamo: „Este o ușurare. E exclus să mai investesc în fotbal!”

S-a vândut Dinamo! Ionuț Negoiță a ajuns astăzi la un acord cu spaniolul Pablo Cortacero, căruia i-a cedat pachetul majoritar de acțiuni pe care-l deținea prin intermediul unei firme la clubul „alb-roșu”.

La puțin timp după perfectarea tranzacției, fostul patron al „câinilor” a oferit primele declarații, spunând că simte o ușurare după ce a scăpat de această povară, pentru că Dinamo a fost un club foarte greu de condus.

Negoiță spune că are încredere în noii investitori spanioli, dar le recomandă acestora să ajungă la o înțelegere cu suporterii grupați în programul DDB, cei care au susținut financiar clubul în ultima perioadă și l-au salvat de la faliment.

Ionuț Negoiță, ușurat după ce a vândut Dinamo

Ionuț Negoiță răsuflă ușurat după ce a vândut Dinamo și a oferit unele detalii ale tranzacției cu investitorii spanioli care au preluat pachetul majoritar de acțiuni al clubului.

„Eu nu mai dețineam demult acțiuni la Dinamo, era o societate care avea 70% din club, iar spaniolii au cumpărat acea societate. Suporterii rămân deocamdată cu 27% din acțiuni, aveau drept de veto, exista un memorandum în acest sens, dar ei nu se pot opune vânzării. Există o penalitate prevăzută în cazul în care nu erau consultați, dar spaniolii și-au asumat această penalitate. Evident, spaniolii vor discuta cu suporterii, important este să găsească împreună o formulă prin care să țină clubul pe linia de plutire și să obțină performanțe.

E o ușurare. A ține un club de fotbal nu e o treabă ușoară. A ține un club ca Dinamo… părerea mea e că e cel mai greu club din România, că are foarte mulți dușamni. A fost o provocare, am făcut cu sufletul ce am putut eu pentru Dinamo. Că n-am reușit foarte multe la nivel de performanță… asta este. Sper acum ca cine vine să investească în performanță.

Rămân fără discuție suporter la lui Dinamo. Ajut cu ce pot, dar să mai investesc în fotbal, exclus. Notorietate aveam mai puțină, dar mai calitativă înainte. Nu sunt neapărat adeptul cantității. A fost o experiență, mi-am dat seama că nu sunt din lumea asta. Îi las pe alții care se potrivesc mai bine.

Mi-aș dori din tot sufletul ca Dinamo să facă performanța pe care eu mi-am dorit-o și n-am putut să o realizez. Mi s-au părut oameni serioși. Acum, știți cum e. Cred că au bani. Vedem cât sunt dispuși să investească”, a spus Ionuț Negoiță la Digisport.

Pablo Cortacero promite performnață

Pablo Cortacero, noul patron al lui Dinamo, a oferit primele declarații prin intermediul unui comunicat oficial transmis de clubul din Ștefan cel Mare.

“Sunt bucuros să anunț, în numele companiei pe care o reprezint, că am finalizat această tranzacție cu reprezentanții clubului Dinamo.

Este o zi importantă pentru club, pentru suporteri, pentru familia Dinamo. Acest club merită mult mai mult decât a reușit în ultimii ani. Merită o echipă pentru performanță și sper să reușim promovăm Dinamo București în Europa prin rezultate importante în fotbalul românesc și în cupele europene.

Sunt încrezător că împreună cu suporterii dinamoviști vom reuși să fim cei mai buni!”