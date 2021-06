Primele reacții ale lui Stipe Vucur la sosirea în România. Ce avertisment i-a transmis Duckadam

„Eroul de la Sevilla” speră ca fundașul austriac să nu greșească în primele meciuri pentru FCSB, altfel va avea o soartă nefericită, amintind și de Artur Jorge, fundașul central portughez care și-a dat autogol la debut și care din acel moment nu a mai bifat nici măcar un meci pentru vicecampioana României.

De cealaltă parte, Stipe Vucur are planuri mari la FCSB, spunând că este interesat să câștige campionatul și să ajungă să joace în cupele europene, spunând că este și nerăbdător să îl cunoască pe Gigi Becali.

Primele reacții ale lui Stipe Vucur

Stipe Vucur a ajuns la București și a oferit primele reacții după transferul său la FCSB, fiind entuziasmat de echipă. FANATIK cine a garantat pentru transferul lui Stipe Vucur.

„Prima impresie a fost bună, am mai fost la București. FCSB e un club mare și mă bucur să fiu aici. Am mai fost aici acum trei ani , știu lucruri frumoase despre București. FCSB este un club mare, cu istorie bogată, cu obiective importante.

Sunt mândru să fiu aici. Am vorbit cu Steliano Filip (n.r. fostul coechipier de la Hajduk Split) despre fotbalul românesc, mi-a spus multe lucruri frumoase.

Am auzit multe despre Gigi Becali, am văzut niște filmulețe cu el, sunt pregătit, am înțeles că e o persoană bună și abia aștept să îl cunosc. E un pas înainte pentru cariera mea!”

Vom vedea, dar cel mai important e să îi întâlnesc pe băieți și să ne apucăm de treabă. Vreau să fiu campion al României și să particip în cupele europene cu echipa.

Am vorbit o dată cu Thomas Neubert, e fericit că am venit aici. Avem multe obiective, vrem să câștigăm campionatul și să ne calificăm în grupele Conference League”, a mai spus Stipe Vucur la sosirea pe aeroportul Otopeni.

Avertismentul lui Helmuth Duckadam pentru Stipe Vucur

primele declarații ale lui Stipe Vucur și îl avertizează să aibă grijă cum joacă, mai ales în primele meciuri la FCSB, altminteri la primele greșeli poate fi trecut pe banca de rezervă, unde să rămână exilat până la finalul sezonului.

„Sper să înceapă foarte bine, pentru că dacă face două meciuri proaste nu cred că îl mai vedem. E o problemă generală în România. Totuși, nu știu ce să spun despre valoarea din Liga a treia din Germania, dar ca fizic arată bine.

Sper să nu aibă soarta lui Artur Jorge, portughezul care și-a dat autogol la debut și a jucat exact un meci la echipă”, a mai spus Helmuth Duckadam la TV DigiSport.

Gabi Balint a avut un joc de cuvinte despre venirea lui Stipe Vucur, făcând legătura cu Înălțarea, care a picat fic în ziua în care fundașul austriac a ajuns la București: „Înaltul Vucur a aterizat de Înălțare!”